Ahi Virtus, Valentini fuori tre mesi. Il club valuta il ritorno sul mercato

Qualche settimana fa coach Gianluigi Galetti aveva fatto suonare il campanello d’allarme su Luca Valentini. Il giocatore stava stringendo i denti per un infortunio, ieri il club ha comunicato che il play verrà operato il 13 dicembre. Questo il testo della nota diffusa dalla V imolese: "La società Virtus Imola comunica che, nella giornata di venerdì 13 dicembre, l’atleta Luca Valentini verrà sottoposto a un intervento al ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita in artroscopia per la correzione di una lesione al menisco esterno, verrà effettuata a Reggio Emilia dal professor Rodolfo Rocchi. I tempi di recupero per il rientro all’attività sono stimati in tre mesi. La dirigenza giallonera, lo staff tecnico e tutta la squadra colgono l’occasione per fare un augurio di pronta guarigione a Luca, con la speranza di poterlo rivedere il prima possibile sul parquet". Coach Galetti perderà per almeno tre mesi il faro del suo gioco, Valentini senza nulla togliere a tutti gli altri gialloneri, è un elemento d’esperienza che può fare svoltare il gruppo durante le partite. Con un canestro dalla lunga distanza, un assist, o semplicemente chiamando uno schema.

Novanta giorni senza Valentini, al netto, facendo gli scongiuri, di eventuali intoppi sulla via del ritorno. Il ‘Vale’ sarà quindi disponibile da metà marzo a inizio aprile, nella fase cruciale di un campionato che fin qui si è mostrato intenso e combattuto sotto tanti punti di vista.

Il club del presidente Davide Fiumi è già corso ai ripari ingaggiato Tommaso Pinza, il giovanissimo giocatore arrivato in doppio tesseramento da Forlì ha già mostrato le sue qualità e può ricoprire diversi ruoli.

Ma questa potrebbe non essere l’unica operazione fatta da Carlo Marchi, la V imolese si sta guardando attorno per puntellare ulteriormente l’organico in assenza di Valentini. Non sarà un mercato semplice, perché cestisti simili non ce ne sono tanti e va fiutata l’occasione che possa far sopperire un’assenza cosi importante.

Nel frattempo in regia dovranno alternarsi più giocatori, Morina in primis, poi possono occupare lo stesso spot Pinza, Fiusco, e all’occorrenza anche il capitano Francesco Magagnoli. Sarà una V imolese a più mani e più teste.

Il tecnico Gianluigi Galetti e il suo staff stanno preparando diverse soluzioni, verranno tutte sperimentate nella sfida che i gialloneri giocheranno sabato alle ore 17 a Saronno.

I virtussini saliranno in Lombardia per dare continuità alla vittoria ottenuta domenica al PalaRuggi con Capo D’Orlando.