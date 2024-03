Ai Giardini Margherita il derby con Persiceto, l’Audace torna prima. Bologna 2016, che tris. Vola in vetta al girone

Terza vittoria consecutiva clou per il Bologna 2016 di coach Lunghini, che spinge sull’acceleratore nel big match di giornata di Interregionale e liquida rumorosamente Bergamo guadagnando così la vetta del girone dei play-in Silver: soirée da incorniciare per il quartetto Reinaudi-Tinsley-Lusvarghi-Graziani, che si caricano i rossoblù sulle spalle per la terza vittoria consecutiva. Il prossimo fine settimana la delicata trasferta di San Bonifacio per conservare la leadership nel girone e continuare il sogno playoff, dove accederanno solo le prime due classificate del Silver.

Altro weekend di avvicendamenti invece sui campi della Divisione Regionale 1, col passo falso della Vis Persiceto nell’atteso derby sul campo dei Giardini Margherita, che va così a rimodificare gli assetti del girone A: i persicetani scivolano infatti al terzo posto alle spalle dei ‘gardens’ (parigrado, ma sopra per lo scontro diretto favorevole), mentre torna a riprendersi la vetta del raggruppamento l’Audace Bombers, corsara a Corticella contro gli Stars e prima a +2 sulla coppia di inseguitrici. Momento no invece in casa della Masi, che scivola sul campo del Voltone quinto e incappa così nel terzo ko consecutivo. Nel girone B vittoria cruciale per Argenta, che nel big match di alta classifica piega Granarolo e approfitta del turno di stop di Budrio per agganciare i gialloblù al primo posto: per Granarolo è invece la sconfitta che permette a Villa Verucchio di agganciare al quarto posto. Dietro tredicesimo successo per la matricola e rivelazione Baricella, che piega Bertinoro e allunga a 3 vittorie la striscia positiva: in fondo arriva il settimo stop filato per l’Omega.

Giacomo Gelati