Aics Forlì trionfa contro Raggisolaris Faenza: vittoria cruciale per la classifica

Bellissimo successo per l’Aics Forlì sul parquet della Raggisolaris Academy Faenza per 47-58 (11-17; 19-31; 34-44), due punti di platino per la corsa ai primi cinque posti.

Sin dall’avvio sono i forlivesi a portarsi avanti grazie al solito Nicola Gardini, mentre i padroni di casa faticano oltremodo a trovare la via del canestro. Prima della pausa lunga arriva il decisivo strappo, propiziato dalle folate di Gasperini, mentre dall’altra parte non basta un buon Naccari per restare in scia.

Nella ripresa, lo spartito non cambia: Forlì trova in Bessan il proprio principale terminale, mentre Faenza non riesce mai a prendere ritmo, vedendosi così costretta a capitolare, consegnando i due punti alla truppa allenata da coach Giampaolo Di Lorenzo.

Aics Forlì: Gasperini 10, Gori, Gardini N. 15, Adamo, Zammarchi 5, Righi, Mistral 5, Corzani, Pinza, Bessan 15, Ravaioli 8, Gardini J. All. Di Lorenzo.