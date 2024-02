Al Liceo Classico l’iniziativa ‘Professori per un giorno’. Johnson e Allen docenti di inglese Davanti a 300 studenti del liceo classico ‘Morgagni’, i giocatori americani Xavier Johnson e Kadeem Allen hanno partecipato al progetto ‘Professore per un giorno’ della Pallacanestro 2.015. Hanno raccontato la loro esperienza come stranieri e risposto a domande tecniche. Altri ex studenti del liceo legati al basket hanno partecipato all'evento.