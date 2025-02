Al PalaCarrara (18) sfida da prendere con le molle per i leoni. La T Gema con Salerno per dimenticare Ravenna. Del Re: "Attenzione alla coppia Stanic-Chaves»

La serata non certo indimenticabile di Ravenna ha reso un po’ meno saldo il secondo posto de La T Tecnica Gema Montecatini: la Tecnoswitch Ruvo, grazie al successo di ieri contro San Severo, ha agganciato i termali al secondo posto. Tornare a far punti fra le mura amiche del PalaCarrara questo pomeriggio contro la Power Basket Salerno (palla a due alle 18) diventa quindi imprescindibile per gli uomini di Del Re, che devono dare una risposta alla squadra di Rajola, tornando secondi da soli.

Attenzione però alla capacità realizzativa del backcourt a disposizione di coach Titto Carone, con il veterano Stanic capace di mettere in ritmo i compagni come pochi altri sanno fare in una categoria come la B Nazionale: "Salerno ha diversi giocatori di esperienza e talento, Stanic è probabilmente il più importante ma ci sono anche Chaves, il loro miglior realizzatore, Kekovic, Matrone e il grande ex Bruno Duranti – analizza Marco Del Re –. Vittorie come quella di Lucca contro la Fabo Herons di poche settimane fa, o le ultime sconfitte a fil di lana con Luiss Roma e a Chiusi, testimoniano il livello di pericolosità della formazione campana. Sappiamo bene come affrontarli e soprattutto quale atteggiamento tenere: sarà il primo impegno di un nuovo ciclo di ferro, che proseguirà mercoledì a Piombino e poi domenica di nuovo in casa con Sant’Antimo, per completarsi con l’ultimo infrasettimanale di stagione, a Chiusi, e con la gara interna con Latina. Noi però siamo abituati a pensare ad una partita alla volta, vogliamo riprendere subito a vincere".

A latere del match valevole per il ventisettesimo turno del campionato cadetto ampio spazio sarà dato alla cantera rossoblù: l’intero settore giovanile targato La T Gema e Augies Montecatini sfilerà durante l’intervallo della gara, con la passerella di tutti i giocatori, allenatori e collaboratori, dalla formazione under 19 allenata da Marcello Billeri, passando per under 15 e under 14 fino ad arrivare ai giovanissimi dell’under 13 di Massimo Angelucci e a tutti i piccoli cestisti del minibasket. Tornare a vincere davanti ai propri giovani potrebbe rappresentare uno stimolo ulteriore per la formazione capofila del progetto Pallacanestro Montecatini: "Per noi sarà importante fare tesoro degli errori commessi a Ravenna per non ripeterli – ammonisce il tecnico livornese –. È un campionato molto lungo, nel quale ci sta di fare passi falsi, ci siamo confrontati a inizio settimana e l’intensità messa in allenamento dai ragazzi mi fa ben sperare".

Filippo Palazzoni