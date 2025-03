Al palacarrara successo sudato contro latina. La T Gema soffre. Poi ci pensa Chiarini

La T Tecnica Gema

83

Benacquista Assicurazioni

78

LA T TECNICA GEMA MONTECATINI: Burini, Passoni 6, Toscano 24, D’Alessandro 3, Bedin 10; Chiarini 16, Acunzo 10, Savoldelli 7, Stanic 5, Di Pizzo 2, Cellerini ne, Albelli ne. All. Del Re.

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA: Bechi 20, Rossi 22, Baldasso 9, Thioune 4, Caffaro 4; Paci 6, Merletto 5, Mennella 5, Giancarli 3, Guastamacchia, Pellizzari. All. Martelossi.

Arbitri: Paglialunga e Ricci.

Parziali: 17-25, 41-41, 65-64.

La T Tecnica Gema Montecatini torna alla vittoria, dimostrandosi più forte anche di una Benacquista Assicurazioni Latina balisticamente superiore nel primo tempo: a metà gara i pontini tirano 7/15 da tre, percentuali che i "leoni" termali riescono a sporcare nel secondo tempo. È questa la chiave dell’83-78 in favore di Montecatini, oltre ad una produzione offensiva che per gli uomini di Del Re si mantiene più o meno costante lungo tutti i 40 minuti e al consueto dominio nei rimbalzi offensivi.

La cronaca. Buone spaziature ma pessima mira in avvio per La T Gema: non si può dire altrettanto per il neo acquisto in casa pontina Bechi, autore di due bombe nei primi quattro possessi del match. Leoni che miagolano più che ruggire in difesa, Latina sfrutta la morbidezza termale per volare sul 4-15. La zona varata da coach Martelossi fa sudare ogni singolo punto agli avversari, coach Del Re decide allora di rompere gli indugi e gettare nella mischia tutta l’artiglieria pesante: dentro il nuovo arrivo Stanic e pure il rientrante Chiarini. Il primo inizia subito a predicare basket, l’altro timbra 9 punti consecutivi tra primo e secondo quarto e il PalaCarrara si infiamma. Peccato che la Benacquista Assicurazioni continui a fare la lepre grazie a percentuali irreali da dietro la linea dei 6,75 metri (24-32). Come spesso succede è Toscano a suonare la carica, i laziali però riescono a tenere botta anche quando la squadra di Del Re comincia a martellare da sotto con Acunzo e Bedin. All’intervallo lungo è 41-41.

Gli assist di Stanic scaldano le mani di Toscano che si mette in ritmo ed è +7. Bechi però risponde e così all’alba dell’ultimo quarto la gara è apertissima (65-64). È Savoldelli l’uomo in più in questo frangente: 4 punti filati del capitano innescano il parziale di 9-0 in avvio di quarto periodo che scava un solco importante, lo 0/2 dalla lunetta di Toscano potrebbe complicare le cose ma Latina si riavvicina al massimo a -5 grazie ai soliti sospetti, Rossi e Bechi. Le bombe di Passoni e di Chiarini consentono infatti agli uomini di Del Re di vivere un finale di gara tutto sommato tranquillo.

f. pal.