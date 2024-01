Al PalaOrlandi si alza il sipario sulle Final Four. Il Costone sfida Valdisieve: in palio la finale

Al PalaOrlandi vanno in scena le final four di Coppa Toscana di Serie C. Evento organizzato dal Costone per offrire un’intensa due giorni di pallacanestro. Prima però l’aspetto sportivo: a contendersi il trofeo ci sono proprio i padroni di casa del Costone (grandi favoriti e non solo per poter giocare le finali in casa), Valdisieve, Prato 2000 e Fides Montevachi. Saranno proprio lanieri e valdarnesi a dare il via alla manifestazione con la prima semifinale delle 17,30 (Rossetti e Parigi gli arbitri). Una gara dall’esito apertissimo visto che si affrontano due tra le squadre più forti del campionato. Prato, con un’importante campagna acquisti estiva, era destinata a duellare con il Costone per la prima posizione, ma poi alcuni infortuni e tanta sfortuna (compresa l’alluvione) hanno minato il cammino della squadra di coach Pinelli. Nel precedente in campionato Montevarchi ha battuto Prato per 88-73, era il momento di maggior difficoltà dei lanieri: un risultato che però conferma tutta la qualità della Fides di coach Paludi. Ma in una partita secca può succedere di tutto e molto dipenderà dallo stato di forma delle squadre. Guardando però ai precedenti stagionali è logico che i favori del pronostico pendano tutti dalla parte del Costone, vittorioso con tutte le altre partecipanti alla final four con punteggi sempre netti.

La squadra di Maurizio Tozzi (nella foto) si gioca l’accesso alla finalissima nel match delle 20,30 contro Valdisieve (Pampaloni e Cavasin dirigono l’incontro) con l’intenzione di allungare la striscia di vittorie (10 a fila) con cui si era arrivati alla sosta natalizia. Le due vincenti si sfideranno per la coppa domani, nella finalissima in programma alle ore 20 (Baldini e Delliallisi il duo arbitrale). Previsti premi anche per l’mvp delle finali e per il miglior under 23. 10 euro il prezzo dei biglietti, ridotto a 6 euro per studenti universitari e over 65. I tagliandi valgono per una sola giornata, chi volesse tornare domani al PalaOrlandi dovrà acquistare un nuovo biglietto. Gli under 18 entrano gratis. Sponsor dell’evento è Banca Mediolanum ma all’interno del PalaOrlandi sono allestiti anche spazi per gli altri partner del Costone oltre che un corner per il merchandising. Prevista anche una passerella per il settore giovanile costoniano che si sfiderà in gare di tiro negli intervalli delle partite. Invitate autorità e rappresentanti delle società del territorio, durante i break (animati dalla musica di deejay Alessio Cappelli e dalla voce di Pietro Federici) sarà offerto loro un piccolo buffet.

AF