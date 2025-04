Al PalaPerucatti il coordinatore azzurro Sodini: "Ho la virtus nel cuore, mi fa piacere venire qui"

Al PalaPerucatti si sono svolte le ‘giornate rossoblù’, una due giorni di allenamenti e incontri organizzati dalla Virtus che hanno visto la partecipazione del coordinatore tecnico del settore giovanile della nazionale italiana Marco Sodini che dopo il tour del progetto "ogni regione conta" è partito proprio da Siena e dalla Virtus per il suo giro nelle società d’Italia. Oltre ai ragazzi dei gruppi eccellenza della società rossoblù, sono arrivati a Siena ad allenarsi oltre 20 atleti provenienti nella maggior parte dalla Toscana ma non solo. Sono stati 2 giorni molto intensi in cui i ragazzi hanno avuto anche la possibilità di confrontarsi con la nutrizionista della società Ersilia Andriello sulle loro abitudini alimentari. "La Virtus è un posto che mi è nel cuore - ha commentato coach Sodini - mi trovo bene con la proprietà e la dirigenza e mi fa sempre piacere venire in questa palestra dove sono nati campioni e continuano a nascere nuovi campioni. Mi piace l’attenzione che la società mette verso i ragazzi in un momento in cui si potrebbe osare di più dal punto di vista del dare opportunità ai ragazzi giovani. Da parte mia, anche per il ruolo che rivesto, non smetto mai di andare dietro ai ragazzi per provare a dar loro delle opportunità. Oltre alla crescita dei giocatori, la Virtus punta anche alla formazione di allenatori - prosegue Sodini - che è un aspetto determinante. Io sono alla trentatreesima stagione che alleno e in tutti questi anni ho trovato un ragazzo pigro solo quando ad allenarlo c’era un allenatore pigro. Trasmettere entusiasmo é la chiave per costruire una relazione la cui conseguenza non può che essere il miglioramento reciproco".

La Virtus ha tenuto a ringraziare tutte le società che hanno permesso ai loro giocatori di fare questa esperienza con coach Sodini: Costone, Massa, Gea Basketball Grosseto, San Giobbe Chiusi, Grosseto, Valdelsa, Asciano, Terranuova, Vela Viareggio, La Spezia, Vado Ligure.