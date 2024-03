Al ParaRadi. Cremona si arrende a Pistoia nella contesa tra neopromosse

BASKET SERIE A

Quinta sconfitta nelle ultime sei gare per Cremona. E con Pistoia, fa particolarmente male ad una Vanoli che deve iniziare a guardarsi dietro, anche se Pesaro e Brindisi non hanno realmente cambiato marcia. Con i toscani Cremona concede un -10 nel secondo quarto e si ritrova sempre e solo ad inseguire, mancando anche l’avvio del parziale decisivo negli ultimi dieci minuti di gioco. Pistoia, che aveva scippato alla Vanoli anche l’accesso alle Final Eight, cavalca alla grande Charlie Moore, mettendo a nudo le debolezze dei padroni di casa. Un enorme punto di domanda resta Marcus Zegarowski, ancora sostanzialmente impalpabile in attacco, e questa volto messo sotto in difesa. Se poi, per una volta, Denegri non riesce a sovraperformare, diventa notte fonda per una squadra che litiga dall’arco con numeri difficili da spiegare. Il timeout più drammatico di Cavina arriva così dopo soli quindici minuti di gioco, sul 19-32, e solo il solito Denegri, in attacco su Saccaggi, evita un ko ancora più doloroso. Moore tocca quota 16 punti ad inizio quarto quarto e manda i titoli di coda, così come qualche momento estemporaneo di difesa. Cremona resta a quota 17, raggiunta da Varese, con 6 lunghezze sul penultimo posto. A.L.M.