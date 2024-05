Al via il 29 settembre. Il prossimo torneo con 40 partite

Sarà un campionato con ben 40 partite (12 turni infrasettimanali, il via il 29 settembre), considerando solo la stagione regolare, quello che attenderà Virtus Imola e (auspicando buone nuove) Andrea Costa. Svelate ieri le Doa 2024/2025 della Fip, il campionato di B sarà un tour de force con le 42 squadre suddivise in due gironi da 21 (più avanti si deciderà la disposizione geografica con l’ipotesi Nord e Sud) con gare di andata e ritorno e a seguire playoff e playout per decretare promozioni in A2 e retrocessioni. Novità per i playoff (interni al girone), a cui partecipano le squadre dal primo al sesto posto e altre due che usciranno da un play-in stile Nba (dal settimo al dodicesimo posto). Le vincenti di ciascun playoff salgono in A2, le perdenti spareggeranno in campo neutro per la terza promozione. Retrocessione diretta per l’ultima, playout interni al girone dalla 17ª alla 20ª per un’altra retrocessione.

l. m.