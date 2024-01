Al via la prevendita per Chiusi. E venerdì il ‘gioco’ del Carlino

Secondo impegno casalingo consecutivo per la Pallacanestro 2.015, che tornerà in scena domenica contro Chiusi (palla a due alle 18). Dopo quattro partite di fila giocate di sabato tra dicembre e gennaio, in casa e fuori (Rimini, Piacenza, Cividale e Verona), si torna così alla giornata e all’orario più classici.

In vista del prossimo match, è già stata attivata la prevendita dei tagliandi di accesso. Già da oggi è possibile acquistare i biglietti online, sul sito web di Vivaticket e sulla rinnovata app del club (nella sezione ‘Biglietteria’), oppure presso tutte le rivendite autorizzate e presso la sede societaria in viale Corridoni 10. Di seguito gli importi dei tagliandi per singolo settore, a tariffa intera: Parterre gold 65 euro, Parterre rosso 50 euro, Parterre low cost 40 euro, Centrale numerato 30 euro, Curva numerata 25 euro, Terzo anello 14 euro. Sono poi previste le ‘classiche’ riduzioni per ogni settore, visualizzabili sul sito web della Pallacanestro 2.015. I tagliandi ridotti sono acquistabili esclusivamente presso la sede del club o in biglietteria domenica (aperta dalle ore 17).

In occasione del match contro i toscani torna poi puntuale anche la speciale iniziativa del Carlino riservata ai lettori e tifosi biancorossi. In palio ci sono cinque biglietti gratuiti per assistere alla sfida di domenica dal settore parterre dell’Unieuro Arena. Per aggiudicarsi uno dei tagliandi gratuiti, sarà sufficiente chiamare la nostra redazione (al numero 0543.453201) alle ore 13 in punto di venerdì.

Come sempre, il successo della partecipazione si deciderà sul filo dei secondi, quelli che intercorrono tra una telefonata e l’altra, nel momento in cui la cornetta viene riagganciata: alla fine, comunque, i cinque più veloci e fortunati a prendere la linea si aggiudicheranno i biglietti disponibili.