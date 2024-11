Al via ‘PalioAcanestro Opportunity’. Presenti le società di Siena e provincia

Prende il via la quarta stagione di ‘PalioAcanestro Opportunity’, il progetto nato da un’idea del team di PalioAcanestro con l’intento di potenziare la sinergia tra le associazioni sportive del territorio, che dedicano da sempre la loro attenzione alla crescita e all’educazione di bambini e adolescenti attraverso lo sport. Il team di PalioAcanestro è ai nastri di partenza per nuove avventure da condividere che non sarebbero possibili senza il supporto imprescindibile e la rinnovata conferma delle società di Siena e provincia che sono, in rigoroso ordine alfabetico: Basket Asciano, Centro Sportivo Monteroni ASD, Costone Siena, Poggibonsi Basket, Polisportiva Asinalonga, Polisportiva Cras Sovicille, San Giobbe Chiusi, Valdelsa Basket e Virtus Siena. Anche quest’anno ogni società metterà a disposizione alcuni dei propri atleti Under 13, Under 12 ed Under 11 che saranno coinvolti in sedute di allenamento condivise, con tecnici esperti che avranno il compito di condividere la loro esperienza e la qualità del lavoro che tutti i giorni svolgono con i propri ragazzi. Torna anche il basket femminile, con il proseguimento del progetto iniziato la scorsa stagione con il gruppo 2012/2013 e l’apertura al 2014. Novità di quest’anno sarà la proposta di approfondimenti tecnici periodici rivolti a giocatori, tecnici e dirigenti delle società, con l’obiettivo di creare momenti di confronto e condivisione sul regolamento tecnico. Il primo incontro dal titolo "Argomento: Passi - Criteri e Valutazioni" sarà martedì 5 novembre alle 20 presso la Sala Coni di Via Frajese e sarà tenuto da Martino Galasso in qualità di Arbitro di Serie A e Formatore Provincia di Siena. "PalioAcanestro Opportunity è un progetto in continua crescita – spiega il presidente di PalioAcanestro Martino Galasso – che continua a vivere grazie alla fiducia delle società e delle famiglie coinvolte. Ripartiamo per la terza stagione facendo tesoro del continuo confronto con le società, un momento di condivisione per noi imprescindibile per un miglioramento costante e un accrescimento reciproco. Si prospetta una stagione ricca di opportunità per tutte le componenti coinvolte, dai ragazzi ai tecnici alle società. Non vediamo l’ora di poter riprendere l’attività sul campo e respirare l’entusiasmo dei ragazzi".