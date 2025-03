Alla Vis il derby con Cento in Divisione 3

In Divisione Regionale 3, la Vis di coach Bonora conquista una vittoria fondamentale, superando in trasferta la Benedetto XIV Cento per 83-80 dopo una gara combattuta fino all’ultimo possesso. Una sfida ad alta intensità, decisa nei minuti finali grazie alla maggiore lucidità dei ferraresi, che confermano il loro ottimo momento di forma.

Il match si è aperto con ritmi elevati e un primo quarto di supremazia centese (26-20), con entrambe le squadre capaci di colpire in transizione e sfruttare le proprie armi offensive. Nel secondo periodo, la Vis ha trovato maggiore fluidità offensiva, riuscendo a chiudere il primo tempo in perfetta parità (42-42), grazie a una buona circolazione di palla e alla precisione nei tiri dalla lunga distanza.

Al rientro dagli spogliatoi il match si è mantenuto in equilibrio fino all’ultimo minuto, quando i biancazzurri sono riusciti a piazzare il guizzo vincente, 83-80 il finale. Questa vittoria rappresenta un passo importante per la Vis 2008, che dimostra ancora una volta solidità mentale e capacità di gestione nei momenti decisivi. Un successo che rafforza la fiducia della squadra per una stagione da protagonisti.