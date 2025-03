Basket SERIE B. Etrusca a Pavia, è il momento di vendicarsi

L’Etrusca San Miniato si prepara ad affrontare un nuovo banco di prova in un momento cruciale della stagione. Dopo l’ultima vittoria, la squadra sarà chiamata domenica alle ore 18, sul parquet pavese, in una trasferta particolarmente insidiosa contro Pavia, unica formazione capace finora di imporsi nello scontro diretto. Pavia ha già dimostrato all’andata di essere un avversario ostico capace di imbrigliare il gioco dell’Etrusca con un’ottima organizzazione difensiva e una fisicità difficile da contrastare. Il principale punto di riferimento della formazione è senza dubbio Bogunovic, che nella gara d’andata si è rivelato un fattore determinante con 31 punti, segnati in tutti i modi e limitare la sua efficacia sarà una delle chiavi della partita. Per portare a casa i due punti, l’Etrusca basket dovrà riuscire a imporre il proprio ritmo sin dall’inizio, evitando di farsi trascinare in una partita troppo fisica e discontinua come accaduto nel match di andata. Fondamentale sarà quindi l’intensità difensiva e con un’attenzione particolare alla lotta a rimbalzo e alla gestione dei possessi chiave.

Andrea Martina Torre