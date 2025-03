Serie B Interregionale, Play in Gold. Il Bramante fatica in attacco. Cagliari difende forte e passa

BRAMANTE

49

ESPERIA CAGLIARI

64

BRAMANTE : Crescenzi 9, Ricci 4, Sgarzini, Ferretti ne, Ferri 9, Nicolini E., Centis 2, Rinaldi 9, Stefani 9, Panzieri 7, Lanci ne.

ESPERIA CAGLIARI: Manca, Giordano 3, Potì 14, Thiam 5, Picciau 6, Locci, Maresca 14, Bartolozzi 17, Pili ne, Sanna 5.

Note. Parziali: 7-14, 15-17, 11-18, 16-15. Progressivi: 7-14, 22-31, 33-49, 49-64. Uscito per 5 falli: Crescenzi (Bramante Pesaro), Maresca e Bartolozzi (Esperia Cagliari)

Troppo forte l’Esperia Cagliari per il Bramante che cade in casa con un punteggio comunque bugiardo. La partita è stata sempre in pugno agli isolani, è vero, che sono partiti a razzo con parziale che lascia poco spazio ai commenti (7-14). Nel secondo quarto i biancoblu hanno però hanno una reazione (15-17) e si avvicinano ai sardi. I quali nella ripresa tornano a correre (11-18). Il gap si allarga. Negli ultimi 10’ il team di coach Nicolini non si arrende, ha un colpo di coda. Il parziale è esplicativo (16-15, unico periodo in cui i pesaresi segnano un punto in più degli avversari). "Evidentemente c’era un tappo sul canestro dell’Esperia", commenta così il dirigente del Bramante Fabio Lanci. Pesaro fa un giro a vuoto e perde l’imbattibilità casalinga in questo play in gold, Cagliari dife forte e la formazione di casa non trova continuità in attacco. "Le percentuali questa volta non ci arridono e incassiamo una sconfitta mai messa in discussione", aggiunge Lanci. Sabato prossimo a Roma il BRamante affronta la Ebk.

b. t.