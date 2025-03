Faenza, un’ottima annata: "Ragazze straordinarie"

Da Cenerentola del campionato ad invitata al gran ballo dei playoff. È incredibile il cammino compiuto dall’E-Work da agosto a marzo, dove ha smentito sul campo tutti i pronostici estivi che la davano come maggiore candidata alla retrocessione, meritandosi la prima storica partecipazione ai playoff di serie A1 dopo tre stagioni nelle quali si era sempre salvata ai playout.

Il bottino finale è stato di nove vittorie, record per il club faentino nella massima serie, con un settimo posto conquistato che rappresenta un traguardo inaspettato quanto meritato. Ora nei quarti di finale ci saranno le campionesse d’Italia di Venezia, sfida impossibile da vincere, ma che sarà vissuta come una festa e un premio per una grande stagione. Si parte mercoledì alle 19.30 in Laguna poi domenica 6 aprile alle 18 al PalaBubani ci sarà gara 2, mentre l’eventuale gara 3 sarà in Veneto mercoledì 10. "Siamo orgogliose della vittoria con Castelnuovo Scrivia – spiega la capitana Federica Franceschelli :. Volevamo finire bene in vista dei playoff che per noi sono un traguardo unico e vogliamo goderceli al meglio. È la stagione più bella stagione della mia carriera, ancora più di quella in cui abbiamo vinto l’A2. In quella occasione avevamo la pressione di vincere, mentre quest’anno nel momento più importante ci siamo trovate senza due giocatrici importanti, ma abbiamo reagito al meglio ed è stato incredibile". Soddisfatto è anche coach Paolo Seletti che meriterebbe il premio di miglior allenatore dell’A1 dopo quello che ha fatto, ma sicuramente sarà assegnato al vincitore dello scudetto…

"Volevamo fare ancora una cosa magica nella nostra incredibile stagione e ci siamo riusciti – spiega Seletti -. Ora giocheremo contro Venezia e sappiamo che sarà difficilissima, ma l’affronteremo con il solito spirito che ha sempre contraddistinto queste ragazze, brave a stupire me e il mio staff ad ogni partita con prestazioni incredibili. Sono davvero fortunato ad allenare questo gruppo".

L’exploit dell’E-Work è anche un bello spot per il movimento del basket femminile, in gravissima crisi da anni. Una piccola società come Faenza, che nei prossimi mesi dovrà risolvere i soliti problemi legati al budget in vista della stagione 2025/26 come tutti i club del suo livello, ha dimostrato che con una programmazione seria e investendo bene, si possono disputare ottime stagioni anche se si ha il portafoglio meno ricco di tutta l’A1.

Luca Del Favero