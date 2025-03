Basket dr2. La Torre a caccia del quarto posto. Guastalla: riscattati

Saturno Guastalla (34) a caccia di riscatto alle 21 nel match di Castelnovo Monti (6), testa-coda della 10ª di ritorno: la squadra di Ferrari vuole dimenticare il ko casalingo con le Gazze (30), di scena domenica alle 18,15 nel posticipo casalingo con la Sampolese (32), seconda della classe. Alle 21,15 Luzzara (20)-Bibbianese (10), Nubilaria (6)-Icare Cavriago (26) e Go Basket (14)-Campagnola (18), mentre alle 21,30 Sant’Ilario (22) e Heron Bagnolo (20) si affrontano per dimenticare le sconfitte rimediate nell’ultimo match. Nel girone C la Berrutiplastics Torre (24) ospita alle 21,15 la PGS Smile Formigine (26) per tornare a sorridere e agganciare i modenesi in quarta piazza; alla stessa ora Scandiano (14) ospita i pari classifica della Fortitudo Crevalcore (14), mentre alle 21,30 Castellarano (20) va a caccia di conferme ricevendo la capolista Atlet BP (38). Alle 21,30, il fanalino Gelso (8) se la vedrà alla palestra dell’Itis Nobili con l’Antal Pallavicini (28), terzo della classe.