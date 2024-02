All’attacco dell’Abano. È un Matelica su di giri

Quarta giornata di ritorno in A2 femminile con la Halley Thunder impegnata oggi in trasferta (ore 20.30) a Montegrotto Terme, in provincia di Padova, dove affronta la Wave Thermal Abano Terme che si trova in ultima posizione ed è ancora in cerca della prima vittoria stagionale. Le ragazze di coach Sorgentone devono fare attenzione alle motivazioni del team veneto che, allenato dal nuovo coach Luigi Cesari, vuole sbloccarsi dallo 0 in classifica. Oltre alla playmaker Erica Degiovanni, la migliore giocatrice a livello statistico (13,2 punti), occorre non sottovalutare la recente novità in organico. Il Club, infatti, ha appena ingaggiato l’ala Martina Grassia, ex di turno, che lo scorso anno ha giocato proprio con la maglia della Halley Thunder. "da un po’ di tempo abbiamo ricominciato ad allenarci con la squadra al completo, a parte l’assenza di Debora Gonzalez, e di conseguenza anche la condizione fisica generale sta tornando buona dopo un periodo davvero complicato – spiega coach Domenico Sorgentone –. In proposito, ci tengo a dare merito alle ragazze di essere state brave a stringere i denti durante il periodo in cui abbiamo avuto molte assenze e indubbiamente abbiamo sofferto, senza aver mai cercato scusanti quando abbiamo perso. Essere rimasti focalizzati su noi stessi ci ha consentito di riemergere sabato scorso contro la capolista. Ora il calendario ci propone questa trasferta ad Abano Terme, una squadra cambiata rispetto al girone di andata contro cui dovremo giocare bene per riuscire a portare a casa la vittoria". La partita viene trasmessa sulla pagina Facebook Sportvenetotv. Arbitrano l’incontro Roberto Fusari di San Martino Siccomario e Matteo Migliaccio di Catanzaro.

m. g.