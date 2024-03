Alle 19. Brescia a Pesaro per proteggere il primato: "In questo momento tutti vogliono batterci»

Alle ore 19, alla Vitifrigo Arena, VL Pesaro-Germani Brescia chiude il programma della ventunesima giornata di LBA. La squadra di Alessandro Magro cerca di mettersi alle spalle il fallimento di Coppa Italia in quella che è la prima partita dal ko con Napoli, con Semaj Christon ex di serata. Gara complessa, perchè Brescia vuole lanciare la corsa che chiude la stagione regolare, difendendo il primato.

Dall’altra parte c’è una Pesaro in serie negativa devastante, ma modulata dal mercato con l’arrivo di Wright-Foreman, un folletto che palla in mano può fare molto male alla difesa bresciana. Magro prende la sfida con le pinze: "Hanno avuto un momento difficile quando Bamforth non è stato disponibile e adesso che è tornato continua ad essere ed è il loro terminale offensivo principale e quindi ci sono tanti aspetti per i quali noi dobbiamo avere molto rispetto per l’avversario nonostante il divario in classifica".

La corsa al primato è sentita. Un primo posto eviterebbe il confronto con Olimpia e Virtus prima della finale scudetto, un risultato storico potenziale per il club: "Abbiamo un grosso target sulla schiena perché tutti vogliono provare in questo momento a batterci, e noi dovremo avere la maturità per cercare di impostare la partita sui binari che ci sono più congeniali, sulla gestione del ritmo e nella capacità di provare a contenere le loro bocche da fuoco".

A.L.M.