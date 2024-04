Alle Toscanini. Spalti pieni per l’ultima della Sibe. Battuta la Polisportiva Sancat

Finisce con una larga vittoria (84-71) la stagione della Sibe Gruppo AF Prato. La Dragon’s family si è ritrovata alle Toscanini per salutare un’annata che è andata ad infrangersi nella poule promozione, iniziata malissimo e che ha compromesso i sogni play-off che erano nelle corde dei rossoblù. La società pratese si aspettava il pienone per il giusto applauso ad un gruppo che ci riproverà il prossimo anno, e così è stato. Tribune piene. Tornando alla partita, equilibrio solo per metà gara. Nei secondi venti minuti i lanieri hanno preso il largo dopo aver visto i fiorentini ribaltare il punteggio sul 38-42 (al 23’ con il canestro di Menchini). Da qui in poi un assolo dei padroni di casa, con gli ospiti che non hanno segnato negli ultimi 3 minuti del terzo periodo, accusando un pesante 8-0 che ha allargato ulteriormente la forbice. Normale amministrazione negli ultimi dieci minuti per i Dragons, che chiudono al quarto posto, ma vengono condannati al rompete le righe anticipato dalla doppia sconfitta incassata contro Agliana negli scontri diretti. I Dragons comunque festeggiano la qualificazione alle finali nazionali degli Under 17 Eccellenza, che accedono da campioni toscani agli spareggi della prossima fase, staccando il pass fra le prime 24 squadre d’Italia, dopo aver vinto 74-61 a Jesi.

"Ci sarà tempo e modo di parlare di quel che non ha funzionato in questo finale di stagione e di iniziare a programmare la prossima. Intanto segnali gli ottimi risultati del settore giovanile, come appunto la squadra Under 17 Eccellenza – commenta coach Pinelli -. Un lavoro che abbiamo portato avanti insieme al San Miniato e che rappresenterà un serbatoio importante per il futuro". Il tabellino dei Dragons: Manfredini 10, Geromin 12, Sangermano 3, Artioli 13, Magni 6, Staino ne, Berni ne, Pinelli G. 5, Casella 11, Smecca, Salvadori 16, Forti 8. Coach: Pinelli M.

L. M.