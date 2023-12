All’E-Work serve l’impresa: "Va invertito questo trend"

Si chiude in Sicilia il 2023 dell’E-Work, anno non certo da ricordare. Le faentine saranno di scena oggi alle 21.30 in casa della Passalacqua Ragusa nel recupero della settima giornata, ennesimo impegno proibitivo del campionato. Le siciliane stanno attraversando un buon momento di forma e in casa riescono a sfruttare il fattore campo che le ha rimesse in corsa per il quinto posto. In caso di sconfitta, l’E-Work chiuderebbe l’andata all’undicesimo posto e potrebbe ritrovare proprio Ragusa nel primo turno preliminare di Coppa Italia del 4 gennaio. Nonostante il morale della truppa faentina non sia dei migliori, la squadra è determinata. "Avremo bisogno di un colpo di fortuna per invertire il trend e uscire da un momento in cui stiamo lavorando tanto senza trovare risultati – sottolinea coach Paolo Seletti –: mi dispiace per le ragazze perché si impegnano molto. Con Sassari abbiamo pagato la minore esperienza, ma abbiamo giocato con maggiore attenzione rispetto alle gare precedenti mostrando passi avanti anche in difesa dove c’è stata maggiore intensità e questo è un segnale positivo. Per vincere a Ragusa servirà però una grande prestazione". Seletti dovrà stare attento alle mosse di Lino Lardo, uno degli allenatori più esperti dell’A1 ed ex commissario tecnico della nazionale italiana.

"Ragusa è un’ottima squadra che mi aspettavo occupasse una migliore posizione in classifica. Vedremo se recupereranno Milazzo e Jakubcova, entrambe assenti domenica scorsa a Milano, ma anche con soltanto sette rotazioni il roster siciliano è molto temibile. Chidom è una lunga con ottime qualità che forma un ottimo terzetto di straniere con Thomas, guardia rapida, e Juskaite, ala molto fisica. Stasera ritroverò Spreafico, che insieme a Villa è stata la giocatrice più rappresentativa di Costa Masnaga, una grandissima tiratrice che è in quintetto in nazionale e poi ci sarà Pastrello, giovane interessante che ho allenato e che avevamo cercato in estate. Dovremo giocare una gara attenta e precisa per togliere il tiro a Spreafico e limitare Chidom ed inoltre bisognerà mostrare continuità in attacco per non avere quei quarti di black out che purtroppo stanno caratterizzando la nostra stagione".

Luca Del Favero