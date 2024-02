"Alta classifica in gioco: sfide cruciali nel girone C di Divisione Regionale 1"

La bella sfida di alta classifica tra Parmolaia Maginot e Virtus Certaldo (palla a due questa sera alle 21 al PalaPerucatti) apre la settima giornata di ritorno del girone C di Divisione Regionale 1. A far visita ai ragazzi terribili di coach Papi arriva la seconda forza del campionato che ha tra le proprie file tanti ragazzi senesi, alcuni dei quali nati proprio nel settore giovanile rossoblù. In palio ci sono 2 punti pesanti per la corsa playoff. Domani alle 18,30 è invece la volta della capolista Advinser Asciano: la formazione di coach Totaro vuole mantenere il primato in classifica e per farlo deve battere la resistenza di Montespertoli, squadra ostica e che nell’ultimo periodo si è rinforzata per provare a ottenere la salvezza. Allo stesso orario scende in campo anche la Simus Monteroni che a Scandicci proverà a riscattare la sconfitta subita la settimana scorsa nel derby con la Maginot. Chiude il programma io derby di domani sera alle 20.15 al PalaCorsoni tra il Cus e il Valdelsa Basket. Gli universitari sono all’ultima spiaggia per provare a credere nella salvezza e accorciare le distanze proprio dai biancorossi che occupano l’ottava e ultima posizione utile per i playoff. Riposa la Nesi Tappezzerie Poggibonsi.