Altra sconfitta per i biancorossi, terzo quarto fatale con Mestre. L’Andrea Costa regge metà gara. Klanjscek fa quello che può

MESTRE 90 ANDREA COSTA 66

GEMINI MESTRE: Giordano 22, Dalle Carbonare, Galmarini 2, Mazzucchelli 4, Porcu, Lo Biondo 12, Contento, Brambilla 8, Reggiani 9, Vecchina, Aromando 24, Rubbini 9. All. Ferrari.

UP ANDREA COSTA IMOLA: Fazzi 6, Pavani, Restelli 5, Benintendi ne, Toniato 9, Filippini 10, Klanjscek 18, Chiappelli, Martini 11, Sanguinetti, Zedda 7. All. Angori. Arbitri Di Franco e Marenna.

Note: parziali 21-19; 43-44; 73-58. Tiri da due: 23/44; 10/26. Tiri da tre: 9/24; 7/25. Tiri liberi: 17/24; 25/35. Rimbalzi: 46; 32.

L’Andrea Costa non rialza la testa e prolunga il suo momento negativo. A Mestre arriva la terza sconfitta di fila per i biancorossi in una gara dominata dalla forza fisica dei veneti e segnata dai 30 punti subiti nel solo terzo quarto, frazione in cui sono riemerse le difficoltà in attacco di Klanjscek e compagni.

Subito avvio tosto sotto canestro per l’Up che subisce la fisicità di Aromando e paga dazio a rimbalzo, con Mestre sul 10-4 al 5’.

Il secondo fallo di Fazzi porta in campo Sanguinetti che guida un break dell’Up a tinte slovene che la riporta a contatto (14-13). L’Andrea Costa si affida alla vena dalla lunga di Filippini, che compensa davanti le difficoltà in difesa, firmando il vantaggio ospite sul 28-29 al 13’, ma Mestre ha la forza per firmare un altro allungo (35-31) con Brambilla e il solito Aromando (17 all’intervallo) a furoreggiare in area, e forse non è un caso se i biancorossi approfittano dell’unica sosta in panca dell’ex faentino per rosicchiare ai liberi e chiudere avanti a metà gara.

La gara si accende nel terzo quarto.

Imola allunga (43-46) ma poi subisce l’energia in attacco della Gemini che piazza un rapido 9-0 (in mezzo fallo tecnico ad Angori) che obbliga l’Up al time-out.

L’Andrea Costa non trova canestri dal campo per 6’ buoni e Mestre ne approfitta per allungare il divario, colpendo dall’arco con Giordano e con la solita forza a rimbalzo che spinge l’Up fino a -16 (71-55 al 29’).

Una mazzata da cui i biancorossi non si riprendono in un ultimo quarto segnato dal malumore dei sostenitori imolesi accorsi al Taliercio.