Amarezza Andrea Costa: respinto il ricorso. Carica Virtus, Galetti: "Il gruppo è forte"

Dopo la sconfitta con Saronno di domenica, anche il lunedì non porta buone notizie per l’Andrea Costa, che si è vista rispedito al mittente il ricorso presentato per le tre giornate di squalifica del campo. Richiesta ufficialmente respinta dopo la riunione con la Corte Sportiva d’Appello della Federazione, che conferma il provvedimento che il giudice sportivo ha adottato in seguito ai fatti accaduti dopo la sfida interna con Legnano. Nessuno sconto sulla pena, così restano tre i turni casalinghi nei quali Fazzi e compagni dovranno giocare in campo neutro, per un intero mese di gennaio nel quale l’Up si troverà sempre lontano dal PalaRuggi.

"Siamo molto amareggiati e dispiaciuti, sia per la squalifica del campo che per il ricorso che ha avuto esito negativo – osserva Sofia Conti, direttore generale del club –. Già da una settimana stiamo cercando campi differenti rispetto al PalaRuggi ma non è facile a livello organizzativo, per cui ci prenderemo qualche giorno prima di ufficializzarli, in attesa anche di sapere quando dovremo giocare il match con Omegna, a causa della sua possibilità di essere ancora qualificata in Coppa Italia". Le tre gare incriminate sono quella con Omegna, prevista domenica 5 gennaio (in caso di contemporaneità rispetto alle dirette avversarie dei piemontesi servirà un palasport libero per quella stessa data, altrimenti il match si potrebbe disputare il giorno seguente), quindi con Piacenza domenica 19 e infine mercoledì 29 con Desio. E per non farsi mancare nulla, anche l’ultima gara con Saronno ha portato in dote un’ulteriore ammenda, 732 euro per "offese e minacce collettive da parre dei sostenitori al seguito agli arbitri" arrivata dopo la sfida con Saronno. Non è un momento troppo tranquillo per l’Andrea Costa, che tra la squalifica del campo e gli ultimi due ko di fila, spera di voltare pagina una volta esaurite le festività. Anche, e soprattutto provando a recuperare preziosi elementi come Klanjscek e Sanguinetti. Se per lo sloveno si tratta di assorbire la botta ricevuta una settimana fa, per l’esperto play sono stati necessari alcuni accertamenti dopo aver saltato la sfida di Saronno per problemi di salute. A ogni modo i biancorossi torneranno ad allenarsi già a Natale, per preparare la trasferta di Crema di sabato.