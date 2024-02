Amichevole a Guastalla. Scopriamo Tarik Black

Un buon test per non perdere il ritmo partita e prepararsi al meglio al ritorno ‘ufficiale’ in campo, previsto per sabato prossimo alle 20,30 - in casa - contro la Dolomiti Energia. Una gara che i biancorossi dovranno affrontare come se fosse una finalissima, perché Alviti e compagni sono all’inseguimento di un posto playoff e dall’andata si portano il vantaggio negli scontri diretti (si partirà dal -10).

Quella di oggi con Treviglio - formazione che milita in A2 e che ha chiamato Giorgio Valli dopo il siluro ad Alex Finelli – sarà l’occasione per tenere alta la concentrazione e soprattutto per vedere all’opera per la prima volta l’uomo più atteso: Tarik Black (foto). Il centrone nativo di Memphis avrà ovviamente pochissima autonomia dopo la lunga ‘off season’ che si è regalato per la nascita del terzo figlio, ma vuole esserci e Priftis ha bisogno di fargli guadagnare confidenza con i compagni. Il resto lo faranno i prossimi allenamenti e soprattutto le partite: è logico aspettarsi un inserimento graduale e poi, nel giro di un mese, vederlo a pieno regime. In questo senso nuovo assetto dovranno trovare una collocazione precisa anche Chillo e Atkins che si spartiranno probabilmente tanti minuti come ‘quattro’, ma sarà importante anche per gli esterni iniziare a capire come muoversi per sfruttare al meglio le caratteristiche di Black. Ci saranno probabilmente nuovi ‘giochi’ in attacco e nuove opzioni in difesa, in un panorama globale che resterà comunque fedele a sè stesso e ai propri principi. Per una sera Guastalla sarà quindi l’epicentro della pallacanestro di casa nostra.

La palla a due è alle 18 al ‘Pala Chiarelli Donati’ di via Sacco e Vanzetti 2/C. I biglietti disponibili erano 500 (10 euro prezzo unico) e ne restano un centinaio. I tifosi possono acquistarli su Vivaticket o allo Store (oggi dalle 10 alle 19); altrimenti anche a Guastalla dalle 16,45. I lombardi che hanno come diesse l’ex biancorosso Luca Infante, stanno attraversando un periodo complicato e hanno perso sei delle ultime sette partite nonostante un ottimo roster in cui sono presenti anche Luca Vitali (fratello di Michele) e Bruno Cerella oltre all’americano AJ Pacher, visto a Trieste e Cremona.

f.p.