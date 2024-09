Amichevole di basket maschile. Halley, una vittoria di prestigio a Jesi

Chiude la preseason in bellezza la Halley Matelica di coach Antonio Trullo (foto), regalandosi una vittoria sì platonica ma di prestigio sul campo di una squadra di categoria superiore come la General Contractor Jesi. Per l’ultimo test prima dell’inizio dei campionati, le due squadre hanno optato per giocare una partita "vera" (senza azzerare il punteggio alla fine di ogni quarto e con il conteggio dei falli individuali) e, nonostante le assenze (Musci sul fronte matelicese, Cena su quello jesino), ne è uscita fuori una partita sostanzialmente equilibrata, che la Vigor ha indirizzato soltanto nell’ultimo quarto. Sul parziale d’avvio di 53-55, la formazione di coach Trullo comincia a girare in attacco come un orologio: Rolli costruisce e finalizza, Zanzottera fa il resto e pure Gaeta fa capolino con un bel canestro da sotto. In poco tempo la Halley schizza a +10 (60-70), poi però scende di colpi nei minuti finali e Jesi ne approfitta per tornare fino al -2: Morgillo sbaglia dalla lunetta a 11 secondi dalla sirena per chiudere i conti, ma la General Contractor non ha più il tempo per recuperare. Finisce 72-74 per i matelicesi. Un bel successo al termine del primo mese abbondante di lavoro. E da domenica si fa sul serio perché inizia il campionato di serie B interregionale. A Castelraimondo salirà l’Attila Junior Porto Recanati per un battesimo a dir poco di fuoco. A Jesi la Halley ha schierato Rolli 5, Panzini 5, Mentonelli 6, Dieng 9, Morgillo 4, Mazzotti 7, Zanzottera 17, Riccio 19, Gaeta 2 e Ferretti ne. I parziali: 18-19, 24-21, 11-15, 19-19.

m. g.