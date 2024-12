“Amici della Pallacanestro“. Tagliato un nuovo record

Diecimila euro per l’avviamento al basket da parte dell’associazione "Amici della Pallacanestro". Il 2024 degli Amici della Pallacanestro Lucca-Luca Del Bono Onlus, si chiude con la decisione di stanziare 10mila euro per incentivare l’avviamento e la pratica di questa disciplina sportiva. Le famiglie interessate avranno tempo fino al 28 febbraio per presentare la richiesta di sostegno attraverso le società. L’obiettivo è alzare sempre più l’asticella.

Infatti quella di adesso è una cifra record, nel senso che va a migliorare lo stanziamento di 9.600 euro dello scorso anno e porta a quasi 45mila euro il totale dei contributi alle famiglie erogati a partire dal 2015 grazie all’organizzazione del Trofeo Lovari, una manifestazione che raggruppa ogni volta la crema del basket italiano. Tutto questo senza contare il sostegno economico all’organizzazione del campionato regionale di baskin.

"L’edizione del 2024 per noi è stata particolarmente sorprendente anche grazie all’apporto di nuovi soci particolarmente motivati - dichiara Patrizia Pecchia, presidente della Onlus - la concomitanza con la Santa Croce non ha compromesso l’esito del torneo e c’è stata una partecipazione molto più numerosa rispetto al passato. Le squadre hanno offerto un livello agonistico di alta levatura grazie anche alla non concomitanza con le grandi manifestazioni internazionali come Olimpiadi, Mondiali ed Europei. L’aspetto, però, che ci è piaciuto di più è stata la partecipazione dei bambini sia con il loro coinvolgimento sul campo prima dell’inizio del torneo, sia con la ricerca del contatto diretto con i giocatori per ottenere un selfie o un autografo. Infine la presentazione delle squadre lucchesi, delle squadre di baskin e l’esibizione del basket in carrozzina hanno costituito uno dei momenti più significativi di una manifestazione che si sta imponendo sempre più come una grande festa della pallacanestro locale. Per questo siamo già al lavoro per progettare la decima edizione".

Il Trofeo Lovari è sempre molto apprezzato anche dalle big del basket italiano, come dimostra la recente partecipazione, negli ultimi anni, di Olimpia Milano e Virtus Bologna.

Ma. Stef.