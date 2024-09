Andrea Costa Angori promuove il gruppo

Già due settimane di lavoro e un’amichevole alle spalle per l’Andrea Costa che ha iniziato a oliare i primi meccanismi. Lo scrimmage di Santarcangelo con Rimini, contro una formazione di una categoria superiore, è servito a Matteo Angori per vedere all’opera i suoi ragazzi e trarre spunti importanti in vista dei prossimi giorni, a poco meno di un mese dall’avvio del campionato.

"Questa amichevole è stata una prima verifica su quello su cui abbiamo lavorato contro una squadra di altissimo livello fisico e tecnico e l’atteggiamento dei ragazzi è stato super – osserva l’allenatore –. Hanno provato a fare quello su cui abbiamo lavorato, nonostante le difficoltà dal punto di vista fisico e per i carichi di lavoro, e sono soddisfatto. Oltretutto senza disporre di tre giocatori importanti e con molti giovani alla prima partita importante. Ho avuto risposte positive per l’atteggiamento e l’intensità, tanti aspetti positivi da tenerci stretti e altri su cui lavorare in questa settimana".

Positiva la prova dello sloveno Maks Klanjscek, leader designato. "E’ un bravissimo ragazzo, che si impegna e si allena duramente. C’è da premettere che lui viene da un college di altissimo livello dove quei pochi minuti che era in campo giocava per i compagni. Ora gli sto facendo capire che all’interno di questo gruppo non deve essere un gregario, ma uno che si prende le sue responsabilità e i suoi tiri, a tratti anche la squadra in mano. Lo ha fatto bene, anche se è solo l’inizio e contro una squadra con una fisicità di livello superiore".

Aspettando il rientro dei tre acciaccati Sanguinetti, Toniato e, naturalmente, Fazzi. "Per Fazzi aspettiamo ancora un po’, anche se lui ha tanta voglia di giocare. Non vogliamo correre o bruciare le tappe ma vogliamo averlo al 100 per cento. Toniato dovrebbe avere l’ok del chirurgo tra qualche giorno per rientrare dopo un problema al polso, ma atleticamente è a posto, mentre Sanguinetti ha accusato un affaticamento muscolare e anche per lui aspettiamo senza fretta l’esito di un controllo". Col gruppo si allenano Giacomo Signorini e Giovanni Galantini in attesa di sistemazione, oltre al bergamasco Morgan Benintendi (2005) che disputerà la serie D con l’International.

Per qualche giorno si è allenato con l’Andrea Costa anche Alessandro Vigori. Sabato un’altra amichevole per i biancorossi, al PalaRuggi con Ferrara. Orario da definire e porte aperte per i tifosi. Chiuse invece quelle del PalaCattani per il test del 14 settembre con Faenza.