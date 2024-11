Andrea Costa, avanti tutta: "Dobbiamo essere pronti"

Ancora un altro impegno ravvicinato, ancora tra le mura amiche, per l’Up Andrea Costa. In campo questa sera alle 20.30 (arbitri Scaramellini e Forni) al PalaRuggi, i biancorossi affrontano la Civitus Vicenza per provare a spuntare un’altra vittoria dopo quella arrivata domenica con Lumezzane. Pur se con Chiappelli e Sanguinetti ancora non al top, ma comunque presenti, i biancorossi sono pronti all’ennesima sfida.

"Abbiamo un accumulo di energie mentali e fisiche che si fa sentire, soprattutto arrivando alla quarta partita in dieci giorni – osserva alla vigilia coach Matteo Angori – e dovremo essere bravi a saperle gestire e fare le nostre cose durante la partita. Comunque non deve essere un alibi e anche giocando ogni tre giorni dobbiamo farci trovare pronti. Chiappelli non è ancora del tutto a posto per il problema alla caviglia che deve smaltire ma è molto disponibile e voglioso di giocare, mentre Sanguinetti sta facendo passi in avanti a livello di forma e il fatto che sia stato decisivo negli ultimi minuti dell’ultima gara è segno di fiducia".

La Vicenza degli ex Giovanni Gasparin (in A2 nel 2017/2018) e del più recente Tommaso Marangoni (fermo per infortunio, stasera potrebbe ritrovare il parquet) arriva al Ruggi forte di tre vittorie consecutive e si presenta come una squadra dal forte impatto fisico.

"Vicenza è in salute e in fiducia e ha una sua identità precisa sia offensiva che difensiva. L’impatto fisico è un aspetto importante, in tutti i ruoli, e soprattutto nel quintetto hanno grande fisicità e noi dovremo contenerli ed essere pronti a giocare una partita in cui la fisicità sarà preponderante. Soprattutto in una partita in cui per tutti ci sarà un po’ di stanchezza, sarà di grandissima importanza rispettare le nostre regole difensive. Come predico da inizio stagione non dobbiamo essere schiavi delle percentuali al tiro, e da qui alla fine del campionato credo che le partite si vinceranno facendo fare un punto in meno che non segnandone uno in più".

Prima della palla a due la società premierà Roberto Bob Ravaglia, storica bandiera del club biancorosso.