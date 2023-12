Andrea Costa. C’è il derby con Ozzano per sognare in grande

Torna in campo subito l’Andrea Costa. Pur con il tempo risicato per preparare la sfida odierna con Ozzano (palla a due alle 18, arbitri Purrone e Marconetti) al PalaRuggi, i biancorossi scendono in campo forti delle ultime tre vittorie consecutive e della solidità mostrata nelle ultime tre settimane per cercare un altro colpo importante. Quasi certamente sarà ancora assente Gianmarco Sorrentino nelle fila imolesi, ma la voglia sarà la stessa delle ultime prove. "Dopo terapie e allenamenti individuali solo ieri abbiamo fatto l’unico vero allenamento – afferma coach Emanuele Di Paolantonio – ma ci siamo messi al lavoro sapendo di affrontare un importante scontro diretto. Non avendo guardato tanto all’avversario, questa sarà una di quelle partite in cui dovremo guardare soprattutto a noi stessi".

C’è l’ala Nicola Bastone come novità di una Ozzano reduce da due sconfitte di fila, contro cui Di Paolantonio predica attenzione. "Al di là dell’entusiasmo che abbiamo, dobbiamo puntare sui nostri concetti e le nostre regole per imporci in una partita che non sarà facile. Ozzano è stata costruita con altri obiettivi, con un roster lungo di 13-13 giocatori, un mix di gioventù e talento e lo dico avendo allenato in passato giocatori come Piazza e Cortese. Stiamo parlando di una squadra forte, costruita per fare bene e in questo momento non dobbiamo guardare alla loro classifica".

Le altre gare: Vicenza – Padova; San Severo – Mestre; Lumezzane – Fabriano; Bisceglie – Faenza; Ruvo di Puglia – Taranto; Roseto – San Vendemiano; Jesi – Ravenna.

La classifica: Ruvo di Puglia 22; San Vendemiano 20; San Severo, Roseto 18; Jesi 16; Chieti 15; Fabriano 14; Andrea Costa Imola, Ravenna, Faenza 14; Mestre 12; Neupharma Virtus Imola, Lumezzane 10; Bisceglie, Virtus Padova, Ozzano 8; Taranto, Vicenza 6.