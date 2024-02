Andrea Costa, con Martini il futuro è verde: "È l’ambiente giusto per crescere, do tutto"

Passerà anche dalla crescita dei ragazzi più giovani l’andamento della stagione biancorossa. In una fase di stagione in cui il mercato cambia la fisionomia di gran parte delle squadre, per l’Andrea Costa gli unici fattori di cambiamento passeranno dallo sviluppo dei giovani, chiamati gara dopo gara a dare sempre qualcosa di più. Tra loro anche il pivot Lucio Martini, arrivato a torneo iniziato per rinforzare il settore lunghi, domenica autore con Bisceglie del suo high stagionale sfiorando la doppia cifra (9 punti in 13’). "La mia prima stagione da professionista sta andando molto bene – dice il classe 2004 –. Sono arrivato in corso d’opera trovando un allenatore e dei compagni pronti a darmi una mano perché non è facile inserirsi in un contesto senior da nuovo arrivato. Abbiamo dei senior che ogni giorno ti spronano in allenamento e sono contento sia a livello di squadra che personalmente. L’high di domenica? Ho avuto la fortuna di giocare un buon minutaggio, mi è stata passata la palla più volte e sono contento di avere raggiunto il mio massimo stagionale, ma speriamo di superarlo". Fisico, difesa e velocità di esecuzione tra le doti su cui il pivot lughese vuole lavorare.

"Devo migliorare in tanti aspetti, a partire dall’aspetto fisico dedicando molto tempo a sedute extra di peso che faccio assieme a Tommaso Marangoni. Sul gioco, difensivamente devo cercare di riuscire a coprire sempre l’area, avere impatto a rimbalzo ed essere costante. E in attacco cercare di fare certe scelte un secondo prima è la chiave perché il gioco diventa sempre più veloce e serve reattività".

La crescita dei giovani, si diceva, sarà importante per la stagione imolese. "Tutti noi giovani qui siamo in crescita, siamo coinvolti in allenamento e in partita grazie allo sprone dell’allenatore e dei compagni. L’apporto dei giovani sarà fondamentale perché specialmente nella seconda metà del campionato bisogna avere forze fresche". Tra le prossime gare, sul calendario è segnata quella di ritorno tra Ozzano e l’Andrea Costa (il 30 marzo), per tornare a sfidare il fratello Giulio già battuto all’andata. "Ci scherziamo molto in casa sulla nostra rivalità che si aggiunge a quella delle due squadre – chiude –. È sempre una bella occasione sfidarci perché vengono a vederci amici e parenti, e spero di vincere anche al ritorno e fare 2-0 contro di lui".

Grafiche Baroncini tra gli sponsor di maglia biancorossi. Si rafforza la partnership storica tra l’Andrea Costa e Grafiche Baroncini. Già presente per trent’anni nel club imolese in veste di socio e di partner della campagna abbonamenti, l’azienda dei fratelli Alessandro e Filippo Baroncini consolida ancora di più il legame con la realtà biancorossa entrando tra gli sponsor di maglia dell’Andrea Costa.