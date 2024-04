Andrea Costa, credici: "Restiamo concentrati"

Ritrovare serenità e le motivazioni giuste per affrontare le ultime tre partite di questa stagione: Jesi, Faenza e Virtus.

È questo l’ultimo piccolo obiettivo per l’Andrea Costa, reduce dal passo falso di Ozzano nel quale si sono fatti sentire il gap di motivazione rispetto ai New Flying Balls non ancora salvi, oltre alle carenze di organico per l’assenza di Luca Fazzi, infortunato.

"Nei primi due quarti in cui abbiamo giocato a pallacanestro e tenuto i nostri problemi fuori dalla palestra, abbiamo fatto le nostre cose, pur con tanti errori ma siamo stati in campo – è il commento di coach Emanuele Di Paolantonio (nella foto), al termine del derby di Ozzano –. Abbiamo pagato l’abuso del palleggio su pick and roll, perdendo molti palloni; non abbiamo costruito come dobbiamo fare cercando passaggi difficili e forzando, arrivando così a 17 palle perse che hanno creato il break di 8 punti nei primi due quarti. Fino lì c’è stata partita, poi nel secondo tempo abbiamo fatto una partita non sufficiente dal punto di vista del modo di stare in campo. L’assenza di Luca Fazzi? Facciamo fatica e sul lungo periodo l’assenza di una rotazione importante incide, soprattutto contro squadre che ci aggrediscono, e in questa situazione un ball-handler in più servirebbe. Dal punto di vista tecnico questa è una spiegazione delle difficoltà che possiamo incontrare in partita".

Nessun dubbio sulla concentrazione della squadra per chiudere al meglio un’annata già da incorniciare, pur al netto delle difficoltà societarie che hanno accompagnato i biancorossi nel corso della stagione (vedi anche i vari riferimenti a difficoltà strutturali evidenziati dello stesso Di Paolantonio nelle ultime conferenze stampa).

Se su quest’ultimo aspetto si attende l’intervento della cordata bolognese a fine stagione per ridare fiato e motivazioni anche a livello societario al club biancorosso, sul campo spetterà alla squadra scrollarsi di dosso le ultime prove.

"La concentrazione dei ragazzi è sempre altissima, pur in situazioni difficili. La squadra lavora bene, è sempre sul pezzo, lavora dal 19 agosto in condizioni molto difficili ma sempre con grandissima attenzione. Adesso dopo otto mesi si fa un po’ più fatica".

Domenica, alle ore 18, c’è il match contro Jesi in trasferta.