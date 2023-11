Andrea Costa. Di Paolantonio frena: "Così non era facile»

Difficile per un’Andrea Costa ancora incerottata reggere l’urto contro Roseto. I biancorossi ci hanno provato, tenendo testa agli abruzzesi per tre quarti buoni di partita, costringendoli con la zona a dover alzare le loro percentuali dall’arco.

Una sconfitta preventivabile che non muta il giudizio positivo che il tecnico Emanuele Di Paolantonio, applauditissimo dal suo ex pubblico ("Grazie a Roseto per l’accoglienza che rende sempre emozionante tornare, oltre che ai nostri tifosi per essere sempre numerosi e calorosi") conserva della squadra vista nell’ultimo periodo.

"Abbiamo provato a impensierire Roseto con 25 minuti di ottima pallacanestro, poi sono calate le energie – racconta Emanuele Di Paolantonio –. La nostra idea era quella di chiudere l’area contro di loro, sfidandoli nel tiro da tre. In alcune situazioni ci siamo un po’ persi, vuoi per errori di gioventù o di inesperienza, lasciando un po’ troppo spazio a Durante e Santiangeli, ma comunque la squadra ha fatto quello che avevo chiesto di fare, senza snaturarsi, e da questo punto di vista sono soddisfatto. Quanto all’attacco, la nostra percentuale da due non è stato eccellente ma giocare contro una squadra di tale fisicità è stato limitante".

Oggi, alla ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Lumezzane di domenica, coach Di Paolantonio farà la conta dei superstiti tra i vari infortunati alle caviglie subite, con Gianmarco Drocker che potrebbe riprendere e Nunzio Corcelli che dovrà essere valutato dopo i problemi accusati sul finire della scorsa settimana.

"Corcelli si è scavigliato nell’ultimo allenamento di venerdì e per me non avrebbe giocato. Lui ha voluto provare a darci una mano perché si sentiva mentalmente pronto, ma a un certo punto ho preferito evitare di tenerlo in campo. Poi anche Sorrentino e Martini avevano problemi alle caviglie. In queste condizioni non era facile mantenere il ritmo contro questo tipo di squadre, ma bravi i ragazzi per come hanno interpretato la partita".