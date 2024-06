Andrea Costa Di Paolantonio va a Cento

Ancora pochi giorni e il tanto atteso passaggio di proprietà dell’Andrea Costa dovrebbe concretizzarsi. All’inizio della prossima settimana sono attese novità, con il consorzio di nuovi imprenditori pronto ad acquisire le quote sociali dell’Andrea Costa Imola 2022 e dare il via alle manovre per la prossima stagione. A cominciare da chi assumerà la guida tecnica, visto che ieri coach Emanuele Di Paolantonio ha esercitato la clausola di uscita dal contratto con l’Andrea Costa (biennale firmato la scorsa estate) e ha già firmato per la panchina di Cento, in A2. Una perdita non da poco, se è vero che Di Paolantonio è stato l’artefice della cavalcata playoff dell’Andrea Costa, aiutando con quanto ottenuto sul parquet a tenere viva la passione della tifoseria e alimentare l’interesse verso una realtà che a livello societario stava giungendo verso la fine della corsa.

Non dovrebbe essere così, visto che il gruppo di imprenditori guidato da Christian Pavani (tra i quali figurano anche Giorgio Bresciani e altri imprenditori imolesi) sta lavorando per completare l’iter che li porterà a unirsi in un consorzio, denominato Consorzio Imola Sport, che andrà ad acquisire tutte le quote dell’Andrea Costa Imola 2022 ora in mano ad Alessandro Domenicali e Andrea Ramenghi. In questo consorzio il primo gruppo di imprenditori costituiranno i soci fondatori (con quote tra i 5mila e i 10mila euro ciascuno), ma le porte resteranno aperte a chi in futuro volesse entrare e partecipare alle sorti del club biancorosso. E se a livello societario il cielo volge verso il sereno, sul piano sportivo l’addio a coach Emanuele Di Paolantonio rappresenta la perdita più importante e porterà la nuova dirigenza a dover già lavorare per trovare la giusta guida. Il saluto di Di Paolantonio era nell’aria, ma un po’ tutto l’ambiente biancorosso auspicava non si concretizzasse, nella speranza che l’evolversi positivo delle vicende societarie potessero convincere il coach a rimanere ancora alla guida della squadra che poco più di un mese fa ha condotto fino ai playoff promozione.

In mezzo la lunga attesa (con il passaggio a vuoto dell’acquisizione da parte di Cristian Manuel Perez) e l’offerta arrivata da Cento per tornare ad allenare in A2, oltretutto non troppo distante da Imola dove il tecnico teramano ha i suoi affetti.