Andrea Costa e Virtus, la strada è giusta

Un colpo di spugna e la Virtus si è tolta dalle spalle 4 sconfitte consecutive e ha pure infranto il tabù trasferta. A Vicenza la Virtus è tornata a essere tale: i gialloneri hanno così mosso la classifica in vista del doppio turno casalingo con Lumezzane e Ravenna. Quelli di Vicenza sono due punti importanti.

"Avevamo bisogno di una vittoria – commenta coach Regazzi –. Venivamo da quattro partite impossibili. In Veneto abbiamo fatto una buona prestazione. C’è stato qualche alto e basso, ma avanti sereni, con più entusiasmo e serenità. Deve essere questo lo spirito".

La Virtus era sopra di quindici, poi Vicenza è riuscita ad arrivare sul -2 (53-55), li sembrava un film già visto. Invece è venuta fuori la vera anima giallonera.

"Andiamo a momenti come tutte le squadre, abbiamo fatto buone cose per tutta la partita, ma a un certo punto ci è mancata la realizzazione e questo ha permesso ai vicentini di avvicinarsi. Dobbiamo essere soddisfatti di questa vittoria, era un match complicato dal punto vista mentale. La mia squadra ha fatto bene, una vittoria meritata con un punteggio che si è allargato nel finale. L’aspetto più importante era ritrovare certe sensazioni. Anche quando siamo stati quasi raggiunti, i miei hanno mantenuto serenità".

Due punti per sbloccarsi e ridare fiato alla classifica. La gara di domenica ha riconsegnato una Virtus battagliera e positiva.

"In questo campionato ci sono squadre molto difficili, team che ti stritolano fisicamente, tatticamente, sul piano del gioco e del risultato. La positività non deve mai lasciare lo spazio al vedere tutto negativo. Da questo momento in avanti avremo delle partite più o meno al nostro livello e l’obiettivo è quello di aggiungere altri punti in classifica". Nei prossimi due turni la Virtus giocherà in casa con Lumezzane e Ravenna: "Dalle prossime due partite mi aspetto sempre la prestazione dei miei ragazzi. Due partite in cui la squadra giochi per 40 minuti seguendo al massimo le idee e le regole che ci siamo dati".

