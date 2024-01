Andrea Costa "Il calore dei tifosi ci aiuta"

Con la vittoria su Bisceglie l’Andrea Costa si è tolta la scimmia dalla spalla, riscattando così le ultime cinque sconfitte, muovendo anche una classifica che nelle ultime settimane rischiava di accorciarsi un po’ troppo. Ora resta il prezioso +2 rispetto alla zona playout e all’orizzonte c’è un’altra sfida casalinga, contro San Severo, per dare ulteriore continuità.

"Abbiamo fatto una buona partita per 40’ e siamo stati molto solidi – analizza il coach Emanuele Di Paolantonio –. Ci sono state un po’ di sbavature difensive nei primi minuti del secondo quarto quando abbiamo concesso 8-10 punti consecutivi sui rimbalzi d’attacco che hanno preso con i loro esterni contro la nostra zona, ma è stato l’unico momento di reale difficoltà perché abbiamo controllato la partita e siamo stati sempre avanti, facendo una buona prova difensiva sia a uomo che con la zona pressandoli per mettere in difficoltà i portatori di palla e anche questo ha pagato molto. E in attacco la partita è stata molto attenta, condividendo il pallone come avevo chiesto alla squadra. Forse per un attimo ho pensato anche alla differenza canestri (al 36’ i biancorossi avevano toccato il +19 n.d.r.) ma oggettivamente il divario dell’andata era troppo elevato (-29) e alla fine l’importante era vincere, visti anche gli altri risultati". Passi in avanti rispetto a quanto accaduto a Padova, e anche questo è un aspetto decisivo dal punto di vista mentale.

"Ho detto alla squadra anche durante la partita di giocare tutti i possessi come se fosse l’ultimo o il più importante e l’abbiano fatto per larghi tratti. La partita l’abbiamo iniziata a vincere venerdì con un allenamento di grandissima qualità e questo ci ha permesso di essere molto performanti. Difensivamente siamo stati bravi contro una squadra di cui sapevamo poco a livello di scouting e nel complesso abbiamo fatto un buon lavoro difensivo sulle uscite, sui pick and roll e anche in post basso". Un successo che vale la doppia cifra di vittorie in una stagione in cui Di Paolantonio confida ancora nel sostegno del pubblico biancorosso.

"I ragazzi si meritavano questa partita e questi due punti. E mi fa piacere perché avevo chiesto ai nostri tifosi di darci una mano e tutti l’hanno fatto; dall’Onda d’Urto fino a tutto il pubblico ci ha dato grande calore; i ragazzi questo lo sentono e la partita l’abbiamo vinta tutti insieme".