Andrea Costa. Il cuore non basta: il derby va a Faenza

FAENZA

73

ANDREA COSTA

70

BLACKS FAENZA: Galassi 10, Papa 5, Siberna 5, Vico 15, Poggi 7, Ballarin ne, Petrucci 1, Santandrea ne, Aromando 16, Tomasini 7, Pastore 7. All. Lotesoriere.

ANDREA COSTA IMOLA: Drocker 15, Fazzi 12, Sorrentino, Aukstikalnis 3, Ranuzzi 13, Corcelli 9, Marangoni, Bresolin ne, Martini 3, Ronchini ne, Crespi 15. All. Di Paolantonio.

Arbitri: Giambuzzi e Marianetti.

Note: parziali: 11-16; 32-35; 49-48.

L’Andrea Costa esce sconfitta da Faenza dopo una gara ruvida e molto nervosa (ne fa le spese Di Paolantonio, ancora espulso), condizionata da un Aukstikalnis in serata no, lottando fino alla fine e chiudendo tra gli applausi degli oltre 300 imolesi al seguito.

Attacchi freddi ed errori in avvio contro le zone, tanto che al 3’ abbondante il punteggio dice 0-3 per l’Andrea Costa. Faenza ritrova vigore e sorpassa (9-8) ma Imola non si tira indietro e risponde con un 8-0 di grinta, trovando però nel finale di primo quarto il terzo fallo di Aukstikalnis che scombussola parecchio i piani di Di Paolantonio. Imola tiene il naso avanti, e anche quando Faenza ne legge la zona, davanti sono preziosi i canestri di Ranuzzi e dell’ottimo Fazzi, anche se l’intero quarto con la freccia lituana in panca è un freno all’attacco imolese.

Due perse al ritorno in campo per Imola portano al riaggancio faentino con Aromando, ma Imola replica con le triple in serie di Drocker, Fazzi e finalmente Aukstikalnis, cercando di resistere alla fisicità dei padroni di casa che alla lunga sorpassano e innervosiscono i biancorossi per il diverso trattamento della coppia in grigio, tanto che tra la fine del terzo quarto e l’avvio dell’ultimo coach Di Paolantonio pesca due tecnici e l’espulsione, lasciando a Pancotto la guida. Faenza ha l’inerzia in mano e trova il 57-51 al 34’, ma Imola si riavvicina di cuore e nervi fino al 60-59 al 37’.

La tripla di Galassi vale il 63-59 al 38’, Corcelli replica ma dopo un altro cesto dell’ex Virtus e l’air-ball di Aukstikalnis, la chiude il 68-62 di Vico.

I biancorossi lottano, ma alla fine non riescono a trovare la vittoria sperata nel derby contro una delle squadre più forti del girone, un successo che avrebbe reso il Natale ancora più bello.

Luca Monduzzi