Andrea Costa, il riscatto passa da Crema: "Adesso dobbiamo essere bravi a rialzarci"

L’ultimo impegno del 2024 per l’Up Andrea Costa. Al palasport di Orzinuovi (palla a due alle 21, arbitri Marconetti e Guerra) i biancorossi affronteranno Crema, fanalino di coda di questo girone A, ma non per questo avversario da prendere alla leggera, reduci dal successo con Lumezzane due turni fa e i freschissimi innesti di Dincic e Venturoli nel roster. Rispetto a una settimana fa l’Up recupera Klanjscek ma non Sanguinetti, ancora sotto antibiotico e necessariamente lontano dai campi per ancora un po’ di tempo.

In ogni caso resta la necessità di riscattare le ultime due sconfitte. "L’umore non è buono, ma dobbiamo essere bravi a rialzarci, come abbiamo già fatto a inizio stagione quando dopo le prime due sconfitte, pur se arrivate in maniera diversa, ci siamo rialzati e abbiamo inanellato una serie di vittorie" afferma il tecnico Angori. L’ultima posizione di Crema non deve distrarre.

"Crema è una squadra ultima in classifica, ma ha vissuto un cambio di allenatore che ha portato delle modifiche sostanziali nelle gerarchie, ha inserito Venturoli e Dincic, è nuova e deve trovare gli automatismi. Ma è una squadra che batte Lumezzane in casa e ha tanto talento, e se riesce a giocare in velocità ed esaltare i suoi giocatori di talento, diventa molto temibile. Massima attenzione senza guardare alla classifica. Nella nostra bilancia dell’energia i rimbalzi offensivi sono un fattore e termometro della nostra energia, vedi la vittoria a Piacenza con 16 offensivi, anche perché ci danno quegli extra-possessi che, viste le percentuali al tiro non ottimali, ci possono aiutare". Senza Sanguinetti (che la prossima settimana dovrebbe rientrare in gruppo ma gli servirà diverso tempo prima di ritrovare la condizione) Angori chiederà qualcosa in più ai suoi uomini di punta. "Quando Jack sta bene ha dimostrato che è un giocatore di grande leadership e di categoria superiore. Però sono convinto che all’interno della nostra squadra abbiamo giocatori che possono sopperire in questo e dai giocatori di esperienza mi aspetto la stessa leadership".

Le gare (18esima giornata): Agrigento-Ragusa 89-82. Oggi ore 20:30 Monferrato-Saronno, Desio-Lumezzane. Ore 21 Omegna-Fidenza; Crema-Up Andrea Costa Imola. Domani ore 18 Treviglio-San Vendemiano; Vicenza-Piacenza; Fiorenzuola-Faenza; Neupharma Virtus Imola-Legnano. Ore 19 Capo d’Orlando-Mestre.

La classifica: Legnano 30; Treviglio 26; Faenza 24; Omegna, San Vendemiano 22; Capo d’Orlando, Fidenza 20; Up Andrea Costa Imola, Desio. Mestre, Agrigento 18; Vicenza, Monferrato, Lumezzane, Neupharma Virtus Imola 16; Bakery Piacenza 12; Robur Saronno 10; Fiorenzuola Bees 8; Crema, Virtus Ragusa 6.