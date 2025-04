Andrea Costa Imola supera Saronno e conquista la salvezza matematica nel basket

ANDREA COSTA 90 SARONNO 69

ANDREA COSTA IMOLA: Fazzi 4, Benintendi 1, Toniato ne, Filippini 12, Klanjscek 26, Chiappelli 7, Martini 12, Raucci 11, Sanguinetti 12, Zedda 5. All. Vecchi. AZ SARONNO: Pellegrini 15, Nasini 12, Quinti 9, De Capitani 5, Colombo 2, Canton, Maspero 17, Beretta 7, Tolotti, Fioravanti 2. All. Gambaro. Arbitri: Gallo e De Rico. Note: parziali 26-17; 52-39; 71-61. Tiri da due: 24/41; 27/53. Tiri da tre: 8/28; 2/28. Tiri liberi: 18/21; 9/14. Rimbalzi: 52; 41.

Missione compiuta. Nella sua ultima uscita al Ruggi l’Andrea Costa supera Saronno e festeggia la matematica salvezza con un turno di anticipo. C’è la firma in calce di Klanjscek, autentico trascinatore in una partita decisa soltanto nell’ultimo quarto, quando le magate dello sloveno e i canestri di Sanguinetti e Martini hanno fiaccato la resistenza dei lombardi (retrocessi in B Interregionale), rimasti spesso a contatto. Quintetto pesante per Vecchi, complice la sosta forzata di Toniato, con Raucci, Chiappelli e Filippini per l’Up che risponde ai ritmi alti di una Saronno imprecisa e scappa 8-2 al 3’. L’Az prova a ricucire ma Imola capitalizza i falli e grazie al contributo della panca con l’energia di Zedda e i cesti di Martini. Gli errori dalla lunga favoriscono il rientro di Saronno, ma nel proseguo del secondo quarto gli attacchi salgono di tono; quello imolese di più e le triple di Klanjscek, Sanguinetti e Raucci riallargano il gap. Quinti ci crede e ricuce per una Saronno aggressiva, l’Up replica cercando fortuna in area con poca convinzione, così sul 60-52 al 25’ Vecchi ci parla su trovando i preziosi lampi di Raucci e Klanjscek che però non bastano a scrollarsi di dosso un’Az attaccata alla targa. Lo sloveno vuole piazzare la zampata decisiva e tocca il ventello siglando il 75-61 mentre Saronno spara a salve dalla lunga. Gli ospiti accusano il colpo e la stanchezza: i biancorossi dilagano e fanno festa.

Luca Monduzzi