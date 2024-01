Andrea Costa ko. Aukstikalnis non basta. Fabriano è più forte

RISTOPRO FABRIANO

95

ANDREA COSTA IMOLA

76

RISTOPRO FABRIANO: Centanni 20, Stanic 19, Gnecchi 12, Rapini, Bedin 11, Bandini 2, Negri 11, Granic 11, Giombini 9, Nkot, Romagnoli, Carsetti. All. Grandi.

ANDREA COSTA IMOLA: Drocker n.e., Fazzi 15, Sorrentino n.e., Aukstikalnis 17, Ranuzzi 9, Corcelli 13, Marangoni 6, Bresolin 2, Martini 5, Ronchini 3, Crespi 2. All. Di Paoloantonio.

Arbitri: Melai di Calcinaia e Mammola di Chiavari.

Note: parziali: 15-19; 44-41; 73-60; 95-76. Liberi: Fabriano:25/28; Imola: 23/35. Tiri da due: 14/33; 14/26. Da tre: 14/36; 7/21. Rimbalzi: 31(off. 11, Giombini 12); 39 (off. 9, Ranuzzi 6).

Fabriano ritorna al successo e lo fa a spese di un’Imola che ha retto il confronto solo per un tempo poi dopo il break cartaio nel terzo quarto nei minuti finali ha perso la busola: l’Andrea Costa si è caricata di falli ed è uscita dal parquet con una "sonante" sconfitta (95-76).

Primo quarto equilibrato con le due squadre molto contratte. Fabriano difende bene sotto le plance, ma Imola lo sorprende con il tiro da fuori. Subito avanti di 4 i locali, poi Imola rimonta e al 4’ è a +2 (8-10) con le triple di Aukstikalnis e Fazzi. Si va punto a punto fino a pochi secondi dal termine quando Imola con Ranuzzi e Corcelli fissa il risultato sul 15-19.

Nel secondo parziale i cartai vanno a canestro con il contagocce, sbagliano molto, Imola ne approfitta per volare a +7 al 13’ (19-26) e a +8 al 14’ (22-30) con Aukstikalnis (14 punti 12’ di gioco) incontenibile. Fabriano non sta a guardare e con pazienza risale la china trascinati da un super Stanic (13 punti e 4 assist in 17’), codiuvato da Centanni e Granic rimonta lo svantaggio (35-35) e va al riposo avanti di 3 (44-41). Al rientro, dopo l’intervallo lungo, le due squadre combattono palla su palla con Imola che si porta a +3 (50-53) con Fazzi al 24’.

I locali sospinti dalle triple di Centanni volano prima a +5 al 27’ (59-54), poi a +12, con tre triple di Gnecchi. Si chiude il terzo quarto con una tripla di Centanni che fissa il risultato sul +13 (73-60). Nell’ultimo periodo Imola sembra in confusione, Fabriano ne approfitta per continuare a centrare la retina, trova il massimo vantaggio, vola a +20 al 23’ (83-63) con Stanic.

Nei minuti finali Fabriano dilaga, l’Andrea Costa non sembra avere più le forze per reagire e alla fine la squadra del neo coach Niccolai batte imola e riprende il cammino verso una classifica a le più consona.

I biancorossi restano invece a quota 18 punti.