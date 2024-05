Andrea Costa La fumata è nera

Si chiudono le poche speranze rimaste, la trattativa che avrebbe portato Cristian Manuel Perez ad acquisire l’Andrea Costa si chiude qui. Al netto di improbabili ripensamenti dell’ultima ora, Non ci sarà un ulteriore marcia indietro da parte del medico di origine peruviana, al netto di quanto si era ipotizzato e sperato in un primo momento, con l’Andrea Costa che ora dovrà provare a cercare dei nuovi acquirenti per potere vedere la luce. Il tutto mentre i tifosi hanno manifestato ieri mattina il loro attaccamento alla squadra, con un sit-in davanti al PalaRuggi che ha visto presentarsi anche alcuni componenti della squadra e dello staff dirigenziale.

Le difficoltà a trovare la quadra sulla suddivisione dei debiti pregressi ha portato al no da parte di Perez, o meglio del suo intero entourage (altre due persone) presenti con lui venerdì pomeriggio. Un no sul quale, secondo quanto filtra dal fronte del potenziale acquirente, non si torna indietro dopo l’incontro che non ha lasciato margini per sviluppi positivi della vicenda. Un no che rischia di vedere la storia biancorossa arenarsi, al netto di un miracolo sportivo.

Ieri mattina, frattanto, i tifosi e gli ultras si sono ritrovati comunque all’esterno del PalaRuggi per manifestare il loro attaccamento alla società biancorossa. Striscioni e cori per l’Andrea Costa e per i due protagonisti dell’ultima stagione che erano lì con i tifosi, ovvero il tecnico Emanuele Di Paolantonio e il capitano Nunzio Corcelli.

Per il resto erano prevalenti le facce tristi dei presenti, desiderosi di conoscere la realtà dei fatti attraverso la dirigente Sofia Conti (presente anche lei ieri mattina). L’attuale club manager biancorossa ha confermato come sia stato sullo scoglio dei debiti pregressi che è arrivato il no da parte dell’entourage di Perez, nonostante i tentativi di entrambe le parti di arrivare a cedere qualcosa in una trattativa su cui si poteva forse arrivare a lavorare con più anticipo.

Quanto ai debiti, si parla di un gap di alcune migliaia di euro che alcuni tifosi si sono detti pronti a coprire provando a intavolare una sorta di azionariato diffuso.

L’evolversi dei prossimi giorni dirà se questo avverrà o meno, e soprattutto se l’Andrea Costa riuscirà a trovare nuovi compratori entro luglio, quando scadranno i termini per l’iscrizione al prossimo campionato di B Nazionale, a cui al momento pare impossibile vedere i biancorossi ai nastri di partenza.