Andrea Costa, la notte più attesa. Angori: "In campo per vincere"

Un’estate difficile per ripartire, un precampionato con qualche acciacco di troppo, e adesso si comincia a fare sul serio. Questa sera alle 20:30 (arbitri Alberto Purrone e Marcello Martinelli) l’Andrea Costa debutta in campionato, al PalaRuggi, contro la neopromossa Fulgor Fidenza. Un inizio in casa per i biancorossi del nuovo tecnico Matteo Angori che si presenteranno davanti ai propri tifosi pressoché al completo (ad eccezione ancora di Luca Fazzi).

"Veniamo da un’ottima settimana in cui abbiamo lavorato tanto sul modo di scendere di in campo e sulla chimica, avendo re-inserito due giocatori importanti come Toniato e Sanguinetti", afferma il coach alla vigilia di una gara, e soprattutto di un campionato, che i suoi ragazzi non vedono l’ora di iniziare.

"A prescindere dalla prestagione che, senza fare drammi, è stato un po’ travagliata, la squadra ha reagito bene, ha lavorato duro in palestra e la partita di San Vendemiano, presa con i dovuti riguardi, ha dimostrato parzialmente quella che è la strada intrapresa e che seguita nella maniera giusta può darci soddisfazioni. Giocarla ad alto livello e addirittura vincerla ci ha dato morale perché vuol dire che il lavoro fatto in palestra è buono. Ma ora non ci sono scusanti e andiamo in campo per vincere".

Il debutto, davanti al pubblico imolese, contro la neopromossa Fulgor Fidenza di coach Stefano Bizzozi e dell’ex (di due stagioni fa) Lorenzo Restelli. "La prima gara che conta veramente e davanti al nostro pubblico, e indirettamente potremo avere un po’ di pressione, contro una neopromossa – osserva Angori –, ma dobbiamo trasformare questa pressione in energia positiva. Affrontiamo una squadra giovane che ha mantenuto tanti giocatori dell’anno scorso che hanno vinto il campionato. Una squadra molto fisica che proverà a metterci in difficoltà, per cui dalla palla due dovremo contenere il loro impatto, per poi esprimere la nostra pallacanestro".

E debutto da capo allenatore stasera lo sarà anche per lo stesso Angori. "È un grande onore allenare a Imola, ma anche un grande onere perché sono in un club importante che mi ha scelto per un nuovo ciclo. C’è tanta felicità, sono carico e allo stesso tempo consapevole della responsabilità per la piazza di Imola, ma alla palla a due sarò al 120 per cento concentrato per aiutare i ragazzi a vincere".

Una new entry e due conferme tra i partner dell’Andrea Costa. Nuovo è l’ingresso di Divarese (vendita di calzature), mentre si confermano due partner ormai storici per i colori biancorossi come la TIG – Titanium International Group e la Curti Spa.