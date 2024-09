Andrea Costa. La spinta di 352 cuori per i biancorossi

Si chiude a quota 352 il dato della campagna abbonamenti dell’Andrea Costa. "352 cuori biancorossi" li definisce la società sottolineando un risultato senza dubbio rilevante per un club reduce sì da una stagione decisamente sopra le righe sul piano sportivo, ma che fino a poco più di tre mesi fa ancora si interrogava su quello che poteva essere il suo futuro. Il dato, fa sapere la società, supera di quasi 200 il numero degli abbonati delle due precedenti stagioni e rappresenta a conti fatti il record per quello che riguarda le ultime cinque annate disputate in serie B. Un numero che si avvicina a quello degli abbonamenti dei tempi della serie A2, quando la media dall’anno 2012 al 2020 è stata intorno ai 360 abbonamenti, rende ancora noto la società. Un dato da record anche considerando la durata della campagna abbonamenti, consumata nello spazio di meno di un mese e mezzo; aperta a fine luglio e conclusa sabato pomeriggio in occasione dell’amichevole con Ferrara al PalaRuggi. Una chiusura in anticipo rispetto alle abitudini biancorosse che ha creato qualche malumore in alcuni tifosi che ancora non avevano sottoscritto l’abbonamento.

"La società vuole pubblicamente ringraziare tutti coloro che hanno riposto nuovamente fiducia in noi, chi è tornato a farlo dopo un anno di stop e chi, anche senza sottoscrivere l’abbonamento, siamo sicuri farà sentire in ogni giornata di campionato tutto il calore e l’amore che solo i tifosi dell’Andrea Costa sanno trasmettere" chiude la nota della società imolese, invitando nuovamente i propri sostenitori alla presentazione ufficiale della squadra che avrà luogo venerdì, alle 19:30 nella cornice di piazza Matteotti. Il primo vernissage della nuova squadra, che avrà luogo davanti all’intera città. E intanto arriva un’altra conferma tra i partner dell’Andrea Costa, quella con Evoluzione Negozio. Azienda attiva nel settore di vendita e assistenza tecnica (registratori di cassa telematici, PC, Pos, software gestionali personalizzati, soluzioni cassa in cloud, macchine ufficio, accessori e bilance) che ha già dimostrato la sua collaborazione con il club biancorosso avendo ospitato nei suoi locali i primi giorni della campagna abbonamenti.