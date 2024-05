Andrea Costa L’accordo è ancora lontano

Si chiude con un nulla di fatto l’incontro di ieri pomeriggio tra Gian Piero Domenicali e il dottor Cristian Manuel Perez, per rilevare le quote di maggioranza del club imolese. Una fumata nera, o forse sarebbe meglio dire grigio scurissimo, stante un lumicino ancora aperto sulla trattativa (secondo alcune fonte più ottimistiche), che potrebbe rischiare di pesare come un macigno sul futuro sportivo dell’Andrea Costa.

La società si ritrova praticamente nella stessa situazione di un anno fa, ancora nelle mani dell’attuale proprietà (Alessandro Domenicali e Alessandro Ramenghi), ma questa volta decisa, secondo le intenzioni di Gian Piero Domenicali, a non proseguire nella gestione di un’altra stagione sportiva.

A meno di non riuscire nelle prossime ore a trovare finalmente la quadra con il dottor Perez, rimasto alla fine l’unico potenziale acquirente tra gli imprenditori bolognesi coinvolti a gennaio da Christian Pavani per subentrare nella proprietà dell’Andrea Costa.

Perez che tra l’altro, sempre nella giornata di ieri, aveva annunciato l’accordo che in tempi estremamente rapidi ha portato all’acquisizione delle due realtà cestistiche del Granarolo Basket e del Granarolo Basket Village, a confermare l’interesse del medico di origine peruviana per il mondo della palla spicchi.

Se resterà ancora una porticina aperta lo si saprà solo nelle prossime ore. E in questo scenario si svolgerà ugualmente la manifestazione di sostegno all’Andrea Costa, organizzata per questa mattina da alcuni tifosi al PalaRuggi: poteva essere l’occasione per salutare la nuova proprietà, sarà comunque un momento di dimostrazione dell’attaccamento e dell’orgoglio verso i colori biancorossi.

Il sit-in è previsto alle ore 11 al PalaRuggi, più precisamente sul lato dell’ingresso della piscina del PalaRuggi, con gli organizzatori a ricordare la natura assolutamente pacifica della manifestazione, lontana dall’idea di recare offese o cori contrari a qualsivoglia persona, volta soltanto a ribadire l’attaccamento ai colori della propria squadra del cuore da parte della maggiore parte possibile di tifosi, invitati a presentarsi vestiti naturalmente in biancorosso.

Dai dati degli organizzatori potrebbero presentarsi poco meno di un centinaio di partecipanti, considerando anche l’adesione all’iniziativa da parte della curva dell’Onda d’Urto, che nella serata di giovedì si è resa protagonista di una contestazione sotto l’abitazione della famiglia Domenicali.