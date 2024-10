Andrea Costa, l’attacco è da podio. E la difesa è la base per i prossimi blitz

L’attacco fa vendere i biglietti, ma è la difesa che ti fa vincere i campionati.

Un ritornello tanto in voga nel mondo dello sport, e particolarmente in quello del basket, che ben si addice alla situazione attuale di questa Andrea Costa.

Che, per non sbagliare, in queste prime sei giornate sta mostrando di sapersi esaltare in entrambi gli aspetti: tanto prolifica ed efficace in attacco, soprattutto sotto la spinta del suo fromboliere Maks Klanjscek, quanto all’occorrenza estremamente solida dietro.

E i risultati, in ogni caso, danno ragione a un gruppo capace di centrare quattro vittorie nelle prime sei giornate che stanno facendo veleggiare i biancorossi nella zone alte del girone A.

Un girone nel quale i biancorossi viaggiano al momento con il terzo migliore attacco con 83,7 punti segnati di media a partita, un decimo appena dietro a Treviglio (con cui condivide gli stessi punti in graduatoria) e Monferrato (distante quattro punti, ma che proprio ieri sera ha recuperato la sfida contro Desio, prossima avversaria dell’UP).

Le attuali capoliste Legnano e Lumezzane si stanno distinguendo per punti subiti (rispettivamente 73 e 75,5), ma anche sul fronte biancorosso le cifre sono in netto miglioramento (77, settima miglior difesa del girone).

E se l’attacco ha fruttato il successo di Casale Monferrato (e quasi quello su Mestre), dalla retroguardia sono arrivate le preziose vittorie con Fidenza all’esordio, con Ragusa e nell’ultimo turno con Capo d’Orlando. Insomma, il vecchio adagio sembra alla fine avere il suo perché, e la squadra sembra avere recepito le continue raccomandazioni ad affidarsi principalmente alla retroguardia che lo stesso coach Matteo Angori non manca di ricordare ai suoi ragazzi. Sabato sera, a Desio, un’altra occasione per dimostrarlo.

Una conferma e un paio di novità nel pool degli sponsor dell’Andrea Costa.

La conferma è quella della Sefa Acciai, azienda leader nella lavorazione dell’acciaio, che fa parte della S.E.F.A Holding Group Spa, gruppo industriale che riunisce anche Titanium International Group, Sefa Acciai Lavorazione Meccaniche Srl e 3D Metal Srl.

Nuova è invece la partnership con il gruppo CTI e le consociate Simei e Caci, attive nella produzione e lavorazione di materiali edili (Cti e Simei) e nella valorizzazione agricola (Caci). Nuovo ingresso, infine, è quello della Enco, azienda di Mordano produttrice e distributrice di cavi unipolari e multipolari.