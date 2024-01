Andrea Costa, ora bisogna risalire. Di Paolantonio: "Serve più precisione"

Con quella con Ruvo di Puglia sono diventate quattro le sconfitte consecutive inanellate dall’Andrea Costa. Un vortice negativo per i biancorossi in cui più che gli errori hanno pesato la sfortuna, vedi gli infortuni simultanei di Fazzi, Sorrentino e soprattutto Drocker, e il calendario a proporre, oltre al derby con la Virtus, in serie le sfide con le più quotate Faenza, Fabriano e Ruvo di Puglia.

"Non c’è molto da dire se non che Ruvo è meritatamente prima e ha meritatamente vinto questa partita – è il commento del tecnico Emanuele Di Paolantonio –. Sono più forti di noi e lo hanno dimostrato facendo una partita solida sotto molto punti di vista. Noi abbiamo combattuto, al di là del punteggio finale che si è allargato nell’ultimo quarto, siamo stati a contatto per tre quarti di gioco abbondanti provando a metterli in difficoltà difensivamente alternando soluzioni diverse, mentre offensivamente abbiamo pagato la loro grande fisicità non riuscendo a prendere dei vantaggi, soprattutto nel secondo tempo. Per due quarti e mezzo quando abbiamo mosso la palla e non l’abbiamo fermata e attaccando di sistema, comunque abbiamo costruito degli ottimi tiri che comunque vanno segnati. Abbiamo sbagliato tanti tiri per terra, ben costruiti, oltre a una marea di tiri da due vicino al ferro (28 per cento da due è stata la statistica biancorossa); Ruvo invece ha fatto canestro e dal punto di vista tecnico la differenza sta lì".

L’augurio dell’Andre Costa è quello di riuscire adesso a mettere da parte questo momento cercando un riscatto immediato già nella sfida di domani a Padova contro la Virtus. Anche all’andata fu contro i patavini che i biancorossi trovarono la prima vittoria stagionale, anche se questa Virtus arriva ora da due vittorie consecutive, l’ultima espugnando Faenza. Importante sarà il recupero appunto di Drocker, già in campo, seppur non al top, domenica. "Drocker l’abbiamo recuperato e ora dobbiamo rimetterlo dentro al 100 per cento" chiude Di Paolantonio.