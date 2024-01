Andrea Costa Ranuzzi vola: "Il derby per riscattarci"

È in ottimo momento di forma e di umore l’Andrea Costa che affronterà domenica il derby numero sette. Sette vittorie nelle ultime nove gare, il sesto posto, il comodo +8 sulla zona calda sono dati inequivocabili del cammino dei biancorossi, come conferma il veterano Alex Ranuzzi, pronto a tuffarsi nel derby.

"C’è molta attesa per questo derby, anche per quello che sarà attorno al campo – osserva il trentasettenne bolognese – perché sarà la grandissima occasione di vivere un evento raro in questo tipo di campionato e c’è curiosità per il clima che le tifoserie creeranno. Come arriviamo noi al derby? Se devo dirla tutta con un po’ di amaro in bocca per la sconfitta di Faenza che ci porta ad avere voglia di rivalsa e voglia di affrontarlo con tutta la carica e l’energia possibile. Veniamo comunque da una serie di cinque vittorie nelle ultime sei e stiamo facendo davvero qualcosa di importante, considerando che se avessimo vinto a Faenza saremo stati quasi in corsa per la Coppa Italia. Dopo un inizio a singhiozzo abbiamo trovato continuità arrivando a portare a casa anche risultati importanti e quanto ottenuto finora ci permette di avere fieno in cascina e continuare a lavorare per il nostro obiettivo che resta quello di una salvezza tranquilla".

Di fronte una Virtus che punterà tanto sulla stracittadina.

"Per loro avrà un avrà un significato particolare, per iniziare l’anno nel migliore dei modi".

Un girone di andata, quello biancorosso, difficilmente pronosticabile. "Rispetto ai pronostici iniziali mi aspettavo che la squadra ottenesse qualcosa di più, conoscendo le qualità umane dei ragazzi, di coach Di Paolantonio e dello staff. Ma obiettivamente abbiamo superato le aspettative".

Vittorie che hanno aiutato anche a ritrovare quell’entusiasmo nell’ambiente che si era spento dopo la chiusura della scorsa stagione.

"È un circolo che si autoalimenta – prosegue –. Giocare con un certo atteggiamento e vincere qualche gara in più ha aiutato l’ambiente a rinvigorirsi e a caricare i tifosi che a loro volta ci danno una carica incredibile. Basti pensare a quanti erano a Faenza ma anche l’energia di chi ci ha seguito a Taranto. Il nostro obiettivo è ripagarli".

Merito di un gruppo in cui tutti, dai veterani ai più giovani, riescono a portare il loro mattone.

"Tutti noi abbiamo un valore dentro a un gruppo che funziona e in cui risalta anche il singolo e tutto quello che ognuno di noi riesce a portare alla squadra. Non parlo solo di quello che va a referto, ma anche tutto il lavoro sporco che viene esaltato dai risultati. E anche i più giovani lo fanno con le loro caratteristiche in un determinato momento della partita".