Andrea Costa, Restelli c’è : "Siamo un bel gruppo"

La certezza dei veterani, la crescita dei ragazzi più giovani.

La bontà della stagione dell’Andrea Costa passerà per questi due fattori, reciprocamente importanti, sui quali coach Matteo Angori ha costruito il suo roster. E tra i giovani in rampa di lancio di questo gruppo biancorosso c’è anche l’esterno classe 2004 Marco Restelli, playmaker di nascita e guardia all’occorrenza, conoscitore del campionato (Oleggio e Ravenna le sue precedenti tappe in serie B) e pronto a sfruttare lo spazio che gli verrà concesso.

"Il mio ruolo? Nelle giovanili ho sempre fatto il play, tranne quando sono andato un anno negli Usa Stati Uniti (stagione 2012/2022 nella Morris Catholic High school in New Jersey n.d.r.), dove ho giocato da guardia – confida l’esterno lombardo –. A Oleggio al primo anno senior ho fatto sia il play che qualche minuto da guardia. Penso di poter giocare in entrambi i ruoli, anche se da guardia so di dover migliorare in alcuni aspetti tecnici".

La squadra è reduce da un precampionato in cui lo spazio per i giovani non è mancato, complici le difficoltà fisiche di Sanguinetti e Toniato, e su questo Restelli condivide il pensiero già espresso dal suo allenatore. "Siamo stati sfortunati perché abbiamo avuto qualche acciacco. Sanguinetti e Toniato stavano già rientrando piano piano e poi sono giocatori esperti, e già nell’ultima amichevole, pur arrivando da soli due allenamenti, per loro è stato naturale entrare nei meccanismi. Comunque questo precampionato per noi più giovani, che dobbiamo essere sempre pronti a dare una mano alla squadra tenendo il livello che i senior tengono in campo, è stata una bella iniezione di fiducia. Abbiamo giocato dei bei minutaggi che ci hanno dato fiducia e il ritmo che ci serve. Si può dire che nella sfortuna a livello di squadra, siamo riusciti a trovare una piccola fortuna per lo spazio che ha trovato la panchina".

Segnali di positività in vista della stagione che sta per partire, sabato ci sarà il debutto al PalaRuggi alle 20.30 contro la Fulgor Fidenza.

"Qui all’Andrea Costa ho trovato un ambiente molto bello, tutti sono disponibili e pronti ad aiutarti in caso di problemi. Come squadra poi siamo uniti, c’è sintonia anche fuori dal campo, e questo fa diventare tutto più facile anche in campo. Ci sono dei senior importanti e penso che potremo fare la nostra figura. Klanjseck? È un ragazzo tranquillo e serio che si impegna tanto, è un professionista serio e talentuoso, capace di segnare in ogni modo. È bello allenarsi con lui perché si può migliorare tanto marcandolo".

Ritiro abbonamenti.

Gli abbonati biancorossi possono ritirare le proprie tessere (presentando la ricevuta) oggi dalle ore 17 alle 18 nella sede di Evoluzione Negozio (via Emilia 28), oppure al PalaRuggi sabato dalle 11 alle 12 o prima dell’inizio della partita.