Andrea Costa: sfida decisiva contro Saronno per la salvezza in B Nazionale

Battere domani sera Saronno e chiudere il discorso salvezza, senza dovere aspettare sabato la sirena finale dagli altri parquet. Assicurarsi il pass per la prossima B Nazionale è chiaramente l’obiettivo stagionale biancorosso e centrarlo con in mano un referto rosa nell’ultima uscita casalinga rappresenterebbe la conclusione migliore per un’annata altalenante a livello di risultati, di prestazioni e anche di emozioni. Anche per non dover trascorrere un sabato all’ascolto degli altri risultati, per quanto i quattro punti rimasti di margine rispetto alla zona playout (16esimo posto) rappresentino un cuscinetto abbastanza sicuro, con l’Up (30 punti, 14esima) che deve guardarsi dal tentativo di risalita di Crema, Piacenza e Desio (tutte a quota 26 e in campo sabato).

Conti alla mano, anche l’arrivo a pari punti con alcune dirette contendenti lascerebbero tranquilla l’Andrea Costa alla luce delle classifica avulse. Ma non con tutte. L’ipotetico arrivo a quota 30 di tutte e quattro infatti condannerebbe i biancorossi ai playout (Crema e Piacenza salve, Up 16esima e Desio ai playout). L’altra ipotesi che condannerebbe i biancorossi ai playout è la parità con Crema e Desio (Crema, Desio e Imola 16esima), mentre non crea problemi la parità con Piacenza e Desio (Piacenza, Imola, Desio l’ordine) o con Crema e Piacenza (Crema, quindi Piacenza e Imola pari ma con i biancorossi premiati dalla differenza canestri). La parità a due (che comunque non porterebbe ai playout) vede l’Up sotto 0-2 con Crema, 1-1 con Piacenza (differenza +2) e Desio (0 e differenza canestri globale biancorossa, a meno di imbarcate nelle ultime due gare). In ogni caso, meglio evitare calcoli stando concentrati su domani sera e su una Saronno che si giocherà tutto al PalaRuggi. In caso di sconfitta i lombardi (due punti dalla penultima Ragusa, con l’1-1 e differenza canestri a favore dei siciliani) direbbero addio alle residue speranze di agganciare il playout, a prescindere da cosa farà Ragusa. Avversario dunque da non prendere sotto gamba, come lo stesso coach Federico Vecchi ha ribadito nelle ultime domeniche.

Luca Monduzzi