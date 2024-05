Andrea Costa, sprint per la cessione. Da Domenicali a Perez: è trattativa

Un paio di settimane, forse qualcosa meno, per provare a concludere il passaggio di proprietà dell’Andrea Costa da Domenicali a Cristian Manuel Perez. Una trattativa andata per le lunghe, incagliatasi sulla suddivisione della copertura dei debiti pregressi, che in questi giorni potrebbe arrivare a una soluzione. Il tutto mentre la tifoseria biancorossa continua a fare sentire la sua voce attraverso il web, sia attraverso il tifo organizzato dell’Onda d’Urto, sia attraverso un gruppo di tifosi che ha lanciato una petizione sul web e sta organizzando un sit-in per sabato mattina: azioni volte a sostenere la cessione di proprietà del club biancorosso. Una cessione che, al pari di un anno fa, animerà l’estate cestistica imolese, perlomeno quella biancorossa.

E se allora l’accordo con la cordata rimasta anonima non arrivò a nessuna conclusione, questa volta si proverà un ultimo tentativo per passare la maggioranza delle quote al dottor Perez, che già in aprile aveva sostenuto la società con un intervento diretto (si parla di circa 40mila euro) per coprire le ultime rate federali e gli stipendi; una sorta di caparra sul futuro acquisto.

Acquisto che non è ancora andato in porto per lo scoglio dei debiti pregressi, ovvero come suddividersi un fardello che da luglio 2022 a giugno 2024 potrebbe aggirarsi intorno a un po’ meno di 400mila euro.

In questi giorni Gian Piero Domenicali preparerà una proposta di suddivisione del debito che presenterà al dottor Perez, attendendo per la prossima settimana una risposta definitiva. In caso di esito positivo l’Andrea Costa potrebbe ripartire, in caso contrario (e qualora nessun altro oltre a Perez mostrasse interesse) c’è il rischio di non vedere i biancorossi al via del prossimo torneo di serie B Nazionale.

In tutto questo la tifoseria dell’Andrea Costa continua a invocare la cessione societaria e fa sentire la sua voce attraverso Facebook. Da un lato la curva dell’Onda d’Urto continua la sua battaglia contro Domenicali, accusandolo di avere lasciato al loro destino trofei e reperti del club (poi recuperati dagli stessi tifosi) al momento dell’abbandono della storica sede di via Valeriani (scaduto il contratto di affitto, la società per il futuro ne cercherà una nuova, probabilmente sempre in centro a Imola).

Un ulteriore gruppo di tifosi ha lanciato una raccolta di firme sulla piattaforma change.org intitolata ‘La nostra voce per l’Andrea Costa’ e organizza un sit-in di sostegno all’Andrea Costa che sarà sabato alle ore 11 al PalaRuggi.